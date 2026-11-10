El Brentford recibe al Arsenal el miércoles 2 de Desember de 2026 en el Gtech Community Stadium de Londres.

El último enfrentamiento entre ambos clubes fue un partido de la Premier League disputado en el Gtech Community Stadium en febrero de 2026, que terminó con un trabajado empate a 1-1. Antes de ese encuentro, el Arsenal logró una convincente victoria por 2-0 en casa ante el Brentford en diciembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brentford-Arsenal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Brentford-Arsenal de la Premier League?

El Brentford-Arsenal se disputa en el Gtech Community Stadium de Londres el miércoles 2 de Desember de 2026.

Premier League - Jornada 13 2 dic 2026 - 15:15 Gtech Community Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Brentford-Arsenal de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo Brentford-Arsenal de la Premier League, puedes explorar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas directamente a través del portal oficial del Brentford si tienes una membresía My Bees. Dado que es un partido de categoría con mucha demanda, la venta suele organizarse en fases según los puntos de acceso a entradas (TAP).

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brentford-Arsenal de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Brentford-Arsenal de la Premier League:

1. Canales oficiales del club

Precio oficial de las entradas generales: Habitualmente, entre 50 y 85 £ .

Habitualmente, entre . Paquetes oficiales de hospitalidad: Habitualmente, desde 150 hasta 350 £ o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Asientos estándar: Por lo general, a partir de entre 90 y 150 £ o más .

Por lo general, a partir de entre . Asientos prémium o centrales en los laterales: Por lo general, a partir de entre 250 y 400 £ o más.

Brentford-Arsenal de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Brentford y el Arsenal

El Brentford suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, en los que ha marcado nueve goles y encajado seis. Su encuentro más reciente terminó con un empate a 1-1 a domicilio ante el Hull City en la Premier League, después de una derrota por 1-2 frente al Liverpool. El resultado más destacado de esa racha fue una victoria por 3-0 ante el Chelsea en la Premier League. También empató 2-2 con el Aston Villa.

En sus últimos cinco partidos, el Arsenal presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue un empate a 1-1 ante el Fleetwood Town en la Carabao Cup, en un encuentro que perdió por 5-3 en la tanda de penaltis. Antes, el Arsenal venció 2-0 al Everton en la Premier League, empató 2-2 con el Bayern de Múnich en la Champions League y ganó 1-0 a domicilio al Nottingham Forest. Durante esta racha, también derrotó 3-0 al Lille en una competición europea.

Brentford-Arsenal: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos clubes fue un partido de la Premier League disputado en el Gtech Community Stadium en febrero de 2026, que terminó 1-1. Antes, el Arsenal venció 2-0 al Brentford en casa en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados en la Premier League, el Arsenal tiene el mejor balance, con dos victorias frente a una del Brentford y dos empates. Entre esos partidos figura una victoria del Arsenal por 3-1 en el Gtech Community Stadium en enero de 2025.