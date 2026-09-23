Cómo conseguir entradas para el Bosnia y Herzegovina vs Rumanía: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

La UEFA Nations League regresa con un duelo internacional de altos vuelos, ya que Bosnia y Herzegovina recibe a Rumanía en el estadio Bilino Polje de Zenica. Ambas selecciones europeas se enfrentan en un encuentro de grupo clave que tiene enormes implicaciones de ascenso y puntos para la clasificación del torneo.

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¿Cuándo es el saque inicial del Bosnia y Herzegovina vs Rumanía de la UEFA Nations League B?

El Bosnia y Herzegovina vs Rumanía se disputa en el estadio Bilino Polje de Zenica, con la hora de inicio aún por confirmar más cerca de la fecha del partido.

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Bosnia vs Rumanía?

Las entradas oficiales principales se distribuyen directamente a través del portal oficial de la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina, BHFF Fans, que gestiona las ventas estándar de admisión general para los partidos como local en Zenica. Los aficionados deben consultar pronto la plataforma oficial para asegurarse entradas estándar cuando se abra la asignación al público.

Si las ventas principales se agotan por completo o determinados sectores dejan de estar disponibles en el portal oficial, plataformas de reventa como Ticombo son la opción a seguir si los anuncios del sitio oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bosnia vs Rumanía?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial de venta comienzan aproximadamente en 20 € para localidades de admisión general detrás de las porterías en el estadio Bilino Polje.

En el mercado secundario, como Ticombo, los precios de acceso empiezan en torno a 125 € en plataformas secundarias cuando las asignaciones estándar se agotan en los canales principales de venta.

Bosnia y Herzegovina vs Rumanía de la UEFA Nations League B: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bosnia y Herzegovina vs Rumanía

Bosnia y Herzegovina llega a este partido tras haber sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante Estados Unidos en el Mundial, aunque anteriormente venció 3-1 a Qatar en el torneo. También empató 1-1 tanto con Canadá como con Panamá durante esa racha. En esos cinco partidos, Bosnia marcó seis goles y encajó ocho.

Rumanía ha registrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-1 sobre Gales, y antes de eso empató 1-1 con Georgia. Anteriormente en esa serie, perdió tanto contra Eslovaquia como contra Turquía, mientras que una victoria por 7-1 sobre San Marino figura como su resultado más amplio del periodo. El equipo de Hagi marcó once goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros, lo que le da un registro defensivo notablemente más sólido que el de su rival de cara a este partido.

Bosnia y Herzegovina vs Rumanía: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones llegó en noviembre de 2025, cuando Bosnia y Herzegovina derrotó a Rumanía por 3-1 en casa en un partido de clasificación para el Mundial. Rumanía había ganado el duelo de ida ese mismo año, al imponerse a Bosnia por 1-0 en Bucarest en marzo de 2025. A lo largo de los cinco enfrentamientos directos registrados, la serie ha sido muy igualada, con antecedentes que también incluyen dos partidos de la Nations League en 2022 y un encuentro de clasificación para la Eurocopa en 2011. Por lo general, Rumanía ha rendido mejor en casa, pero la reciente victoria de Bosnia en Zenica demuestra que la ventaja de jugar como local en este cruce es real.



