El Borussia Mönchengladbach se enfrenta al Mainz 05 el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Borussia-Park de Mönchengladbach.

En su encuentro liguero más reciente en el mismo escenario, en abril de 2026, ambos equipos firmaron un ajustado empate 1-1. Con el factor campo a su favor, el Mönchengladbach buscará sumar los tres puntos ante su afición, mientras que el Mainz 05 aspira a rendir a un alto nivel lejos de casa.

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¿Cuándo es el saque inicial del Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05 de la Bundesliga?

El Borussia Mönchengladbach vs Mainz 05 se disputa en el Borussia-Park de Mönchengladbach.

Bundesliga - Jornada 4 19 sept 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

¿Cómo comprar entradas para el Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05 de la Bundesliga?

Puedes comprar entradas para el partido Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05 del 19 de septiembre de 2026 a través de varios canales oficiales y secundarios:

Sitio web oficial del club (Borussia Mönchengladbach Ticketshop): La opción más segura y directa es la web oficial del Borussia Mönchengladbach (borussia.de). Por lo general, las entradas para los partidos se ponen primero a la venta para los miembros oficiales del club, seguidas de la venta al público general si quedan localidades disponibles.

Plataformas secundarias de reventa de entradas: Si las entradas se agotan a través del club, puede que encuentres localidades en agregadores y mercados secundarios de entradas como StubHub.

Entradas para la sección visitante: Si quieres sentarte con los aficionados del Mainz 05 en el sector visitante designado, las entradas están disponibles directamente a través del portal oficial de venta online de entradas del 1. FSV Mainz 05.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05 de la Bundesliga?

Para el partido de Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach y Mainz 05 del 19 de septiembre de 2026, los precios de las entradas varían dependiendo de si las compras directamente en fuentes oficiales o a través de mercados secundarios:

Portal oficial del club (Borussia Mönchengladbach): Las entradas oficiales estándar a precio nominal compradas directamente al club suelen oscilar entre 15 € y 55 € para las categorías regulares de asiento, dependiendo de si eliges localidades de pie en la grada (Nordkurve) o secciones de tribuna con asiento.

Mercado secundario y plataformas de reventa: En mercados secundarios de entradas y agregadores de reventa como StubHub, los precios de entrada para asientos estándar suelen arrancar en torno a 20 € y 60 € . Dependiendo de la disponibilidad, de la ubicación del asiento, como las tribunas centrales principales, y de la demanda conforme se acerca el día del partido, los anuncios medios del mercado secundario para este encuentro concreto oscilan entre 60 € y más de 250 € .

VIP y hospitality: Los paquetes premium de hospitality y las localidades VIP para este partido parten de precios bastante más altos, a menudo desde 300 € , y superan los 1.000 € en el caso de los palcos ejecutivos.

Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05 de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05

El Borussia Mönchengladbach ha ganado sus cinco partidos más recientes entre la pretemporada y la DFB-Pokal. Su último compromiso fue una contundente victoria por 5-0 sobre el TSV Schott Mainz en la copa el 23 de agosto. Antes, en pretemporada, derrotó al Aston Villa por 2-1 y al Velbert por 8-0. En esos cinco encuentros, el Gladbach marcó 20 goles y solo encajó dos, un registro que apunta a una plantilla bien organizada y eficaz.

El Mainz 05 también ha estado en un excelente momento de forma, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo copero por 9-0 sobre el VfB Krieschow el 23 de agosto. El equipo de Fischer también venció al AFC Bournemouth por 2-1 y al Paris FC por 4-0 en pretemporada, y solo empató ante el Udinese, 3-3. El Mainz marcó 17 goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

Borussia Moenchengladbach vs Mainz 05: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó 1-1 en el Borussia-Park el 19 de abril de 2026, en la Bundesliga. Antes de eso, el Mainz 05 perdió 1-0 en casa ante el Gladbach en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Gladbach suma una victoria, el Mainz una victoria y tres partidos han acabado en empate, con ambos clubes teniendo dificultades para marcar diferencias en este duelo.