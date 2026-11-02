Cómo conseguir entradas para el Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund: precios de la Bundesliga, información del partido, venta de última hora y más

El Borussia Mönchengladbach recibe al Borussia Dortmund el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Borussia-Park de Mönchengladbach.

En su enfrentamiento más reciente, el 3 de mayo de 2026, el Mönchengladbach logró una trabajada victoria por 1-0 en casa gracias a un gol tardío de Haris Tabaković. Antes de ese partido, el Dortmund había encadenado una racha de dominio en estos duelos, con una victoria por 2-0 en diciembre de 2025 y otra por 3-2 a principios de ese mismo año.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Borussia Mönchengladbach contra el Borussia Dortmund, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Borussia Mönchengladbach contra el Borussia Dortmund de la Bundesliga?

El Borussia Mönchengladbach contra el Borussia Dortmund se disputa el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Borussia-Park de Mönchengladbach.

Bundesliga - Jornada 10 21 nov 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

¿Cómo comprar entradas para el Borussia Mönchengladbach contra el Borussia Dortmund de la Bundesliga?

Estas son las opciones habituales para quienes quieran conseguir entradas para el Borussia Mönchengladbach contra el Borussia Dortmund de la Bundesliga en el Borussia-Park:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Tanto el Borussia Mönchengladbach como el Borussia Dortmund ofrecen periodos iniciales de venta preferente exclusivos para sus socios, la forma más fiable de conseguir entradas a su precio original.

Tanto el Borussia Mönchengladbach como el Borussia Dortmund ofrecen periodos iniciales de venta preferente exclusivos para sus socios, la forma más fiable de conseguir entradas a su precio original. Venta al público general: Las localidades que queden tras la asignación exclusiva para socios se ponen después a la venta para el público general directamente a través del portal oficial de entradas del club local.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las disponibles en la venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Mönchengladbach contra el Borussia Dortmund de la Bundesliga?

Estos son los detalles sobre los precios de las entradas para el próximo Borussia Mönchengladbach contra el Borussia Dortmund de la Bundesliga en el Borussia-Park:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie (Nordkurve): Los precios originales suelen oscilar entre 19 € y 25 € para los socios del club.

Los precios originales suelen oscilar entre para los socios del club. Asientos normales (graderíos superior e inferior): Los asientos de categoría estándar en la venta oficial suelen costar entre 35 € y 75 € .

Los asientos de categoría estándar en la venta oficial suelen costar entre . Asientos VIP y paquetes de hospitalidad: Los paquetes prémium adquiridos directamente a través del club parten de precios de entre 200 € y más de 400 € por entrada e incluyen restauración y acceso a una sala con asientos acolchados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta primaria de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda del mercado:

Graderío inferior y zonas de esquina: A partir de unos 70 € a 110 € (aproximadamente 60 £ o más), según la oferta y la demanda.

A partir de unos (aproximadamente 60 £ o más), según la oferta y la demanda. Asientos laterales y prémium: Los asientos normales junto a las bandas o en sectores populares suelen costar entre 150 € y 350 € .

Los asientos normales junto a las bandas o en sectores populares suelen costar entre . Reventa de paquetes VIP y de acceso a salas de negocios: Los paquetes exclusivos de hospitalidad y los de sectores corporativos suelen costar entre 400 € y más de 900 € por asiento.

Borussia Mönchengladbach contra Borussia Dortmund de la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Mönchengladbach y el Borussia Dortmund

El Mönchengladbach llega a este partido con una racha que preocupará a Blessin. Su equipo solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos oficiales, con tres derrotas y un empate, y ese único triunfo llegó en un amistoso contra el Sportfreunde Siegen. En liga ha perdido ante el Mainz, el Köln y el Hoffenheim, con diez goles encajados en esas tres derrotas de Bundesliga. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Hoffenheim. En total, ha marcado solo cinco goles en esos cinco partidos y ha encajado ocho.

La posición del Dortmund en la liga ofrece una imagen distinta, pero sus resultados recientes presentan señales de alerta. En sus últimos cinco partidos ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota, con cinco goles a favor y cinco en contra. El 0-0 ante el Union Berlin fue su tercer partido sin ganar, y la derrota por 1-0 en Noruega ante el Bodø/Glimt dejó al descubierto una falta de intensidad que Kovac reconoció abiertamente. Sus dos victorias en esta racha, por 3-0 ante el Paderborn y por 1-0 en el campo del Stuttgart, parecen cada vez más lejanas.

Borussia Mönchengladbach contra Borussia Dortmund: Resultados de los enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria del Mönchengladbach por 1-0 en casa en mayo de 2026, un resultado que puso fin a una racha de dominio del Dortmund en estos duelos. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el Dortmund ha ganado tres, el Gladbach uno y el otro acabó en empate. La diferencia de goles en esos partidos ha sido ajustada, con una ligera ventaja del Dortmund en el cómputo global, aunque la última victoria del Gladbach en casa dará al equipo de Blessin un precedente al que aferrarse.