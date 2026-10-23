Este partido supone un enfrentamiento europeo poco habitual, ya que los dos clubes nunca se han enfrentado en competiciones oficiales de la UEFA. Su único duelo anterior fue un amistoso disputado el 1 de agosto de 2015, en el que el Borussia Dortmund ganó 2-0.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Borussia Dortmund-Real Betis, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Borussia Dortmund-Real Betis de la Champions League?

El Borussia Dortmund-Real Betis comenzará en el Signal Iduna Park de Dortmund el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

¿Cómo comprar entradas para el Borussia Dortmund-Real Betis de la Champions League?

Para conseguir entradas para el próximo partido de Champions League entre el Borussia Dortmund y el Real Betis en el Signal Iduna Park, tienes varias opciones principales, desde los canales oficiales del club hasta las plataformas de reventa y los proveedores de paquetes de hospitalidad:

Tienda oficial de entradas del BVB y sistema de sorteo: Puedes comprar entradas directamente en la web oficial del Borussia Dortmund. Para los partidos de Champions League con mucha demanda, el BVB suele utilizar un sistema de solicitudes o sorteo en lugar de venderlas por orden de llegada, con periodos de prioridad para los socios del club y los abonados.

Plataformas de reventa: Si las entradas de los canales oficiales del club están completamente agotadas, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Dortmund-Real Betis de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de Champions League entre el Borussia Dortmund y el Real Betis varían según el canal de compra, la categoría del asiento y la demanda.

1. Canales oficiales del club

Grada alta y asientos económicos (categoría 4): Suelen partir de entre 40 y 60 € para asientos estándar de la grada alta o zonas con visibilidad reducida, aunque las entradas para los partidos europeos con mucha demanda se agotan rápidamente mediante los sorteos oficiales para socios.

Asientos de precio intermedio (categorías 2 y 3): Los asientos estándar en zonas centrales y laterales suelen costar entre 80 y 150 € .

Zona preferente de la grada baja y paquetes VIP: Los asientos prémium de la grada baja y los paquetes VIP oficiales con acceso a sala de hospitalidad cuestan desde 250 € hasta más de 500 € .

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Grada alta y entradas de reventa más económicas: Los precios de partida suelen situarse entre 80 y 130 € , según la disponibilidad.

Asientos laterales estándar (categorías 1 y 2): Los asientos de precio intermedio y los situados en los laterales del campo suelen costar entre 200 y más de 400 € .

Reventa de entradas prémium y paquetes de hospitalidad: Las entradas para las mejores zonas de la grada baja o los paquetes ofrecidos por revendedores suelen costar entre 450 y más de 700 € .

Borussia Dortmund-Real Betis de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Dortmund y el Real Betis

El Borussia Dortmund llega en un estado de forma extraordinario: ha ganado sus cinco últimos partidos en todas las competiciones, con 13 goles a favor y solo dos en contra. En su encuentro más reciente venció 3-0 al Paderborn en la Bundesliga y también se impuso 3-2 al Villarreal en la Champions League. Haber dejado su portería a cero en dos de sus cinco últimos partidos refleja la solidez defensiva que ha mostrado el equipo de Kovac.

El Real Betis ha ganado cuatro de sus cinco últimos partidos, con un empate y ninguna derrota en esa racha. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Deportivo de A Coruna en LaLiga, y en ese mismo tramo logró victorias ante el Getafe, el Villarreal y el Real Madrid. El Betis marcó nueve goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros, entre los que destaca su triunfo por 3-2 ante el Lille en la Champions League.

Borussia Dortmund-Real Betis: enfrentamientos anteriores

El único enfrentamiento registrado entre el Borussia Dortmund y el Real Betis fue un amistoso disputado el 1 de agosto de 2015, en el que el Dortmund ganó 2-0 en casa. Aparte de aquel partido de pretemporada, no hay antecedentes de enfrentamientos oficiales entre ambos clubes.