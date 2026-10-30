El Borussia Dortmund recibe al Elversberg el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Signal Iduna Park de Dortmund.

Históricamente, el Borussia Dortmund se enfrentó al equipo filial del Elversberg en categorías inferiores y derrotó a su primer equipo por 4-1 en la Copa de Alemania en octubre de 1981. Por su parte, el Elversberg ha demostrado ser un rival difícil en su primera temporada en la Bundesliga, con resultados destacados ante clubes consolidados.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Borussia Dortmund contra el Elversberg, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Borussia Dortmund contra el Elversberg de la Bundesliga?

El Borussia Dortmund contra el Elversberg se juega el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Signal Iduna Park de Dortmund.

Bundesliga - Jornada 9 7 nov 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

¿Cómo comprar entradas para el Borussia Dortmund contra el Elversberg de la Bundesliga?

Quienes quieran conseguir entradas para el próximo partido de la Bundesliga entre el Borussia Dortmund y el SV Elversberg en el Signal Iduna Park tienen varias opciones principales:

1. Canales oficiales del club

Tienda oficial de entradas del BVB: La forma más fiable y económica de comprar entradas a su precio original es hacerlo directamente a través de la web oficial del Borussia Dortmund. Las entradas suelen salir primero en una preventa exclusiva para socios y abonados, antes de que las localidades restantes se pongan a disposición del público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Dortmund contra el Elversberg de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de la Bundesliga entre el Borussia Dortmund y el SV Elversberg varían según se compren a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa.

1. Canales oficiales del club

Entradas de pie (el Muro Amarillo / zonas generales de pie): Suelen costar alrededor de 19,00 € .

Suelen costar alrededor de . Asientos de categoría 4: Los asientos estándar de la grada superior suelen partir de unos 57,00 € si se compran directamente al club.

Los asientos estándar de la grada superior suelen partir de unos si se compran directamente al club. Asientos de las categorías 1 a 3: Los asientos habituales de mayor categoría en las gradas inferior e intermedia suelen costar entre 65,00 € y 85,00 € a su precio original.

Los asientos habituales de mayor categoría en las gradas inferior e intermedia suelen costar entre a su precio original. Paquetes VIP y de hospitalidad: Parten de aproximadamente 535,50 € por persona e incluyen asientos acolchados de primera categoría y servicio de restauración.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa de entradas de acceso general: Los asientos estándar para este partido suelen partir de unos 50,00 € a 70,00 € en la grada superior o en zonas de pie, según la oferta y la demanda en cada momento.

Los asientos estándar para este partido suelen partir de unos en la grada superior o en zonas de pie, según la oferta y la demanda en cada momento. Reventa de asientos en las gradas laterales y de mayor categoría: Los asientos laterales con mejores vistas suelen superar la horquilla de 100,00 € a 180,00+ €.

Borussia Dortmund contra Elversberg en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Borussia Dortmund y el Elversberg

El Borussia Dortmund ha ganado sus cinco últimos partidos en todas las competiciones, con 14 goles a favor y cinco en contra en esa racha. En su último encuentro venció por 1-0 al VfB Stuttgart a domicilio en la Bundesliga. Durante esta serie también logró una victoria por 3-2 ante el Villarreal en la Champions League. Entre los resultados anteriores de la racha figuran un triunfo por 3-0 sobre el Paderborn y una victoria por 2-3 a domicilio ante el Hoffenheim. El Dortmund ha mantenido su portería a cero en dos de sus últimos cinco partidos.

Los cinco últimos resultados del Elversberg son dos victorias, un empate y dos derrotas. En su encuentro más reciente perdió por 2-1 ante el Waldhof Mannheim en un amistoso, mientras que su último partido oficial terminó con un empate 0-0 frente al Schalke 04 en la Bundesliga. Antes, ganó por 3-4 a domicilio al Borussia Moenchengladbach y por 3-2 al Bayer Leverkusen, aunque también perdió por 1-2 ante el Bayern Múnich.

Borussia Dortmund contra Elversberg: enfrentamientos directos recientes

No hay datos disponibles sobre los cinco últimos enfrentamientos directos entre el Borussia Dortmund y el Elversberg. Se añadirá más contexto histórico a medida que se disponga de información.