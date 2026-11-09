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Cómo conseguir entradas para el Bodoe/Glimt-LASK: precios de la Champions League, información sobre el partido, venta de última hora y más

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El Bodoe/Glimt se enfrenta al LASK en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Bodø/Glimt recibe al LASK el martes 24 de noviembre de 2026 en el Aspmyra Stadion de Bodø.

No constan enfrentamientos oficiales entre el FK Bodø/Glimt y el LASK en competiciones de la UEFA, por lo que este será su primer duelo. El histórico encuentro se disputará en el Aspmyra Stadion, donde el Bodø/Glimt buscará aprovechar su condición de local en la fase liga de la Champions League.

¿Cuándo empieza el Bodoe/Glimt contra el LASK de la Champions League?

El Bodø/Glimt contra el LASK se disputará el martes 24 de noviembre de 2026 en el Aspmyra Stadion de Bodø.

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Liga de Campeones - Jornada 5
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¿Cómo comprar entradas para el Bodoe/Glimt contra el LASK de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la Champions League entre el Bodø/Glimt y el LASK en el Aspmyra Stadion, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas de los clubes: Consulta las páginas web oficiales del FK Bodø/Glimt y del LASK para conocer cuándo salen a la venta las entradas directamente, las ventas para socios y la disponibilidad para el público general. Los clubes suelen gestionar la asignación principal de entradas para la afición local y la visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bodoe/Glimt contra el LASK de la Champions League?

Estos son los precios previstos para las entradas del partido de la Champions League entre el Bodø/Glimt y el LASK:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entrada general estándar: Suelen costar aproximadamente entre 40 € y 150 €, aunque el precio depende en gran medida de la categoría y la ubicación del asiento.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda del mercado:

  • Gradas laterales: Desde alrededor de 260 € a 340 €.
  • Asientos prémium y paquetes VIP: Entre 450 € y más de 1.400 €, según la demanda y la disponibilidad concreta a medida que se acerca el día del partido.

Bodoe/Glimt contra el LASK en la Champions League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Bodoe/Glimt y el LASK

El Bodø/Glimt ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y ha perdido uno. En el más reciente cayó por 4-3 ante el Napoli en la Champions League, pero antes había vencido por 1-0 al Borussia Dortmund en la misma competición. También ganó al Hamarkameratene (2-0) y al Kristiansund BK (3-1) en la Eliteserien, además de imponerse por 6-2 al Rana FK en la copa. En esos cinco partidos, el Glimt marcó 12 goles y encajó ocho.

El LASK ha ganado dos de sus últimos cinco partidos y ha perdido otros dos. Una de sus victorias fue el 3-2 ante el Sporting CP en la Champions League en su encuentro más reciente. Antes había sufrido una derrota por 6-3 ante el Liverpool y otra por 2-0 ante el Rapid Wien en la competición nacional. Completan esa serie una victoria por 4-0 ante el Austria Lustenau y un triunfo por 2-1 frente al First Vienna FC en un amistoso. El LASK marcó once goles y encajó trece en esos cinco partidos.

BOD

BOD - Formulario

NAP
L4-3
VAL
L0-1
VIK
W3-2
LIL
D0-0
TRO
W0-2
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
LAS

LAS - Formulario

SAL
L1-3
RIE
W5-4
WSG
W2-1
SBR
W4-0
RIE
W2-4
Gol marcado (encajado)
16/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Bodoe/Glimt contra el LASK: enfrentamientos recientes

Los datos disponibles no recogen ningún enfrentamiento oficial anterior entre el Bodø/Glimt y el LASK. Este partido de la Champions League en el Aspmyra Stadion será el primer duelo registrado entre ambos clubes.

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