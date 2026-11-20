El Blackburn Rovers recibe al Derby County el sábado 12 de Desember de 2026 en Ewood Park, en Blackburn.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 28 de febrero de 2026, el Derby County logró una contundente victoria por 3-1 ante el Blackburn en Pride Park Stadium. Antes, en noviembre de 2025, el Derby también se impuso por un ajustado 2-1 a domicilio ante el Blackburn en Ewood Park.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Blackburn Rovers vs Derby County, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Blackburn Rovers vs Derby County de Championship?

El Blackburn Rovers vs Derby County se juega el sábado 12 de Desember de 2026 en Ewood Park, en Blackburn.

Championship - Jornada 21 12 dic 2026 - 10:00 Ewood Park

¿Cómo comprar entradas para el Blackburn Rovers vs Derby County de Championship?

Para comprar entradas para el partido de Championship entre el Blackburn Rovers y el Derby County, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas del Blackburn Rovers: Los aficionados locales pueden comprar entradas directamente en la plataforma oficial de venta electrónica del Blackburn Rovers o a través de la web principal del club (rovers.co.uk). Las entradas para Ewood Park permiten el acceso digital mediante NFC (Apple/Google Wallet) y no tienen gastos de gestión por la compra en línea.

Los aficionados locales pueden comprar entradas directamente en la plataforma oficial de venta electrónica del Blackburn Rovers o a través de la web principal del club (rovers.co.uk). Las entradas para Ewood Park permiten el acceso digital mediante NFC (Apple/Google Wallet) y no tienen gastos de gestión por la compra en línea. Cupo de entradas para el Derby County: Los aficionados visitantes que viajen desde Derby pueden comprar entradas en el portal oficial del Derby County (dcfc.co.uk), en la sección de partidos fuera de casa, según la disponibilidad y el tamaño del cupo para visitantes asignado por el Blackburn.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Championship cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Blackburn Rovers vs Derby County de Championship?

Estos son los precios estimados de las entradas para el partido de Championship entre el Blackburn Rovers y el Derby County:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales para adultos locales (Ewood Park): Suelen costar entre 22 £ y 36 £

Suelen costar entre Entradas oficiales con descuento y para jóvenes: Las entradas para mayores de 65 años y jóvenes de 18 a 23 años suelen costar entre 15 £ y 26 £ , mientras que las entradas infantiles (menores de 18 años y menores de 12 años) cuestan entre 7 £ y 15 £ .

Las entradas para mayores de 65 años y jóvenes de 18 a 23 años suelen costar , mientras que las entradas infantiles (menores de 18 años y menores de 12 años) cuestan . Cupo para aficionados visitantes (Derby County): Las entradas para adultos suelen costar entre 25 £ y 30 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas de reventa más baratas: Parten de entre 60 £ y 65 £ .

Parten de . Precio medio de reventa: Se sitúa en torno a entre 72 £ y 89 £ .

Se sitúa en torno a . Entradas prémium o ejecutivas de reventa: Cuestan desde 95 £ hasta más de 135 £.

Blackburn Rovers vs Derby County de Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Blackburn Rovers y el Derby County

El Blackburn Rovers ha ganado dos de sus últimos cinco partidos de Championship y ha perdido tres. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el West Ham United, después de una derrota por 1-2 frente al Stoke City y una dura derrota por 4-0 ante el Swansea City. El Blackburn también logró una victoria por 2-0 sobre el Wrexham durante esta racha. En esos cinco encuentros marcó seis goles y encajó ocho.

El Derby County ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Championship. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante el Bolton Wanderers y, en ese mismo tramo, también cayó por 4-1 frente al Millwall. El único resultado positivo del Derby fue un empate 1-1 con el Sheffield United. En esos cinco partidos, el Derby marcó cinco goles y encajó 11.

Blackburn Rovers vs Derby County: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Derby County venció por 3-1 al Blackburn Rovers como local en Championship. El balance de los cinco últimos enfrentamientos directos está ajustado: el Derby ganó tres y el Blackburn, dos. La última victoria del Blackburn como local en este duelo llegó en agosto de 2024, cuando se impuso por 4-2 en Ewood Park.