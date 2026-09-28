Cómo conseguir entradas para el Bélgica vs Francia: precios de la UEFA Nations League A, información del partido, ventas de última hora y más

Bélgica recibe a Francia en el estadio Rey Balduino de Bruselas el lunes 28 de septiembre, antes de que ambos equipos vuelvan a verse las caras en el partido de vuelta en el Stade de France de Saint-Denis una semana después. Ambos encuentros forman parte de un duro calendario del Grupo A1 de la Liga A, que también incluye a Italia y Turquía, y el derbi franco-belga siempre tiene un aliciente extra por la historia entre ambas naciones.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Bélgica vs Francia, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Bélgica vs Francia de la Liga A de la UEFA Nations League?

El Bélgica vs Francia se disputa en el Koning Boudewijnstadion de Bruselas, con la hora de inicio aún por confirmar.

UEFA Nations League A - Jornada 2 28 sept 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

¿Dónde comprar entradas para el Bélgica vs Francia?

Las entradas para el partido de Bruselas se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Real Federación Belga de Fútbol, con prioridad normalmente para los miembros antes de que el cupo restante salga a la venta general. Los canales oficiales de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), incluidas las ventas directas a través del Stade de France, son la vía equivalente para el partido de vuelta en Saint-Denis.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Venta general oficial – se abre una vez cierran los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de cada día de partido

Disponibilidad limitada – los listados oficiales para el partido de Bruselas muestran que solo queda una pequeña parte de las entradas, con la demanda creciendo rápido

Transferencias garantizadas – cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

Mercado secundario – StubHub es tu mejor opción si los listados del sitio oficial están agotados

Dado lo rápido que se está llenando el partido de Bruselas, se recomienda encarecidamente reservar con antelación para ambos encuentros de este derbi.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bélgica vs Francia?

Los precios oficiales para el partido de Bruselas se fijan a través de los canales de venta de la Real Federación Belga de Fútbol, con toda la gama disponible, desde asientos estándar hasta premium, al precio nominal mientras haya cupo. Los precios oficiales de la FFF y del Stade de France se aplican al partido de Saint-Denis de la misma manera.

Entradas más baratas (Bruselas): desde unos 50 €, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías en el estadio Rey Balduino

Entradas de gama media (Bruselas): asientos centrales a lo largo de la línea de medio campo, a un precio sensiblemente más alto

Partido de vuelta en Saint-Denis: se espera que los precios en el Stade de France sigan una línea similar dado el perfil de derbi de este encuentro, con la demanda aumentando a medida que se acerca el partido

Como en cualquier derbi con mucha demanda, los precios pueden cambiar rápidamente, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

Bélgica vs Francia, Liga A de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Forma de Bélgica y Francia

Bélgica llega a este partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su compromiso más reciente fue una derrota por 2-1 ante España en los cuartos de final del Mundial. Antes de eso, logró una victoria por 1-4 sobre Estados Unidos y un triunfo por 3-2 contra Senegal, mientras que una goleada por 1-5 a Nueva Zelanda fue su resultado más convincente en esta racha. Un empate sin goles con Irán completó la secuencia de cinco partidos. Bélgica marcó 11 goles y encajó ocho en esos encuentros.

Los últimos cinco partidos de Francia dejaron tres victorias y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-6 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial. También perdió 0-2 contra España en el partido por el tercer puesto, pero las victorias anteriores ante Marruecos (2-0), Paraguay (1-0) y Suecia (3-0) mostraron su capacidad para controlar los partidos. Francia marcó diez goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Bélgica vs Francia: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos equipos terminó 1-2 a favor de Francia, en un partido de la Liga A de la UEFA Nations League disputado en Bruselas en octubre de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos, Francia ha ganado cuatro veces frente a una victoria de Bélgica, con el único triunfo belga llegando en una semifinal del Mundial de 2018 que terminó 0-1 para Francia en el partido de vuelta. Francia ha sido el equipo dominante en la historia reciente entre ambas naciones.



