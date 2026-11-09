Dos gigantes del fútbol europeo se enfrentan en Bruselas: Bélgica recibe a Italia en un duelo de la Liga de Naciones de la UEFA en el que hay mucho en juego. El escenario será el estadio Rey Balduino. Los encuentros entre estas dos potencias ofrecen habitualmente fútbol de gran calidad técnica, interés táctico y momentos de emoción.

Se espera una gran demanda por parte de ambas aficiones, así que conviene actuar rápido para conseguir una entrada. GOAL te ofrece todos los detalles del partido, el calendario, los precios y los enlaces directos para comprar tus entradas.

¿Cuándo empieza el Bélgica-Italia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Bélgica-Italia se disputará en el estadio Rey Balduino de Bruselas. La hora de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

¿Dónde comprar entradas para el Bélgica-Italia?

Las entradas oficiales se distribuyen a través del portal de la Real Federación Belga de Fútbol y de los canales oficiales de venta de la UEFA. La venta general suele abrirse unas semanas antes del partido, pero las entradas disponibles por los canales oficiales se agotan rápidamente debido a la elevada demanda en toda Europa.

Si las entradas de la web oficial se han agotado, la plataforma de reventa StubHub es una opción para conseguir asiento antes del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bélgica-Italia?

En las plataformas oficiales, los precios parten de unos 35 € para las localidades de entrada general en la grada superior detrás de las porterías. Las localidades de las zonas centrales junto al terreno de juego cuestan más, según su ubicación en el estadio y su categoría.

Si se agotan las entradas de venta general por los canales oficiales, la plataforma de reventa StubHub ofrece otra opción para conseguir localidades a última hora, con precios desde unos 42 €.

Bélgica-Italia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Bélgica e Italia

Bélgica llega en un estado de forma razonable, con tres victorias en sus cinco últimos partidos. En su campaña mundialista ganó a Estados Unidos, Senegal y Nueva Zelanda antes de caer ante España en cuartos de final, y empató 0-0 con Irán en la fase de grupos. En esos cinco encuentros marcó siete goles y encajó tres. La derrota ante España fue la única de esa serie y se produjo por un gol de diferencia.

La trayectoria reciente de Italia es diferente. Mancini se hace cargo de una selección que ha ganado dos de sus cinco últimos partidos, ha perdido otros dos y ha empatado uno. Las victorias en los amistosos contra Grecia y Luxemburgo en junio dieron algunos motivos para el optimismo al final de esa serie, pero las derrotas anteriores ante Noruega y Bosnia y Herzegovina en la fase de clasificación ponen de relieve por qué es necesaria la reconstrucción. Italia marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Bélgica-Italia: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones acabó con victoria de Italia por 1-0 a domicilio en la Liga de Naciones, en noviembre de 2024. El mes anterior habían empatado 2-2 en Bolonia en el partido de ida, un resultado que puso de manifiesto lo igualados que han estado sus duelos en los últimos años. En sus cinco enfrentamientos más recientes, disputados entre la Liga de Naciones y la Eurocopa, Italia presenta el mejor balance: tres victorias por una de Bélgica, además de un empate. Italia solo ha encajado cuatro goles en esos cinco partidos.