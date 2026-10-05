El Bayern de Múnich se enfrenta al Arsenal el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Allianz Arena de Múnich.

Su enfrentamiento europeo más reciente terminó con una victoria por 3-1 del Arsenal en Londres durante la fase de liga de la temporada anterior. A pesar de esa derrota reciente, el Bayern de Múnich tiene la ventaja histórica global en los enfrentamientos directos, con 8 victorias en sus 15 duelos en competición europea.

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¿Cuándo es el saque inicial del Bayern de Múnich vs Arsenal de la Champions League?

El Bayern de Múnich se enfrenta al Arsenal en el Allianz Arena de Múnich en la UEFA Champions League, el miércoles 21 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Allianz Arena

¿Cómo comprar entradas para el Bayern de Múnich vs Arsenal de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la UEFA Champions League Bayern de Múnich vs Arsenal en el Allianz Arena, tienes algunas vías principales dependiendo de la disponibilidad, el presupuesto y tu condición de socio:

1. Canales oficiales del FC Bayern

Portal de solicitud de entradas del FC Bayern: Las entradas oficiales de admisión general se distribuyen mediante un sistema de solicitud/sorteo en la página web oficial del Bayern de Múnich. Las solicitudes se abren pronto y las entradas se asignan si hay disponibilidad.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayern de Múnich vs Arsenal de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la UEFA Champions League Bayern de Múnich vs Arsenal en el Allianz Arena varían significativamente según compres entradas a precio oficial directamente al FC Bayern o lo hagas a través de mercados secundarios de entradas.

1. Precios oficiales

El FC Bayern publica una estructura de precios para los partidos de Champions League en casa. Hay descuentos disponibles para los socios del club, normalmente de 2,50 € sobre el precio completo, así como para menores de 14 años y personas mayores.

Categoría 1 (tribuna principal central): 130 € (socios: 127,50 €)

Categoría 2 (tribunas laterales): 110 € (socios: 107,50 €)

Categoría 3 (esquinas y bloques exteriores): 90 € (socios: 87,50 €)

Categoría 4 (anillo superior detrás de las porterías): 60 € (socios: 57,50 €)

Categoría 5 (grada de pie de la Südkurve): 19 €

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan, plataformas secundarias de entradas como StubHub publican precios en los siguientes rangos según la demanda y la ubicación del asiento:

Precio de salida / nivel de acceso: ~290 € a 390 €

Asientos estándar medios: ~400 € a 600 €

Asientos preferentes / centrales: 700 €+

Bayern de Múnich vs Arsenal de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bayern de Múnich vs Arsenal

El Bayern de Múnich llega en un excelente momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su actuación más reciente se saldó con un contundente triunfo por 7-0 sobre el Union Berlin en la Bundesliga, y también venció por 5-0 al Bodoe/Glimt en la Champions League durante esta racha. Los únicos puntos que dejó escapar llegaron en un empate 0-0 con el Schalke 04. En esos cinco encuentros, el Bayern marcó 17 goles y no encajó ninguno en sus victorias.

La forma reciente del Arsenal presenta un panorama más complicado. El equipo de Arteta ganó tres de sus últimos cinco partidos, pero su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante el Brighton en la Premier League. Antes de esa derrota, había vencido al Sunderland por 0-2 en la liga y logró una victoria a domicilio por 0-1 ante el SSC Napoli en la Champions League, lo que demuestra que puede rendir en el escenario europeo.

Bayern de Múnich vs Arsenal: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos terminó con una victoria por 3-1 del Arsenal en casa en la Champions League en noviembre de 2025, un resultado que dará confianza al equipo de Arteta pese a las difíciles circunstancias con las que llega. Antes de eso, el Bayern logró una victoria en casa por 1-0 en abril de 2024, un partido que formó parte de una eliminatoria a doble partido que también dejó un empate 2-2 en el Emirates. El cara a cara en los cinco enfrentamientos registrados ha sido muy disputado, aunque los cruces anteriores fueron claramente favorables al Bayern, incluidos un par de resultados globales de 5-1.