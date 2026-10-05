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Cómo conseguir entradas para el Bayern de Múnich vs Arsenal: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Bayern de Múnich se enfrenta al Arsenal en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

El Bayern de Múnich se enfrenta al Arsenal el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Allianz Arena de Múnich.

Su enfrentamiento europeo más reciente terminó con una victoria por 3-1 del Arsenal en Londres durante la fase de liga de la temporada anterior. A pesar de esa derrota reciente, el Bayern de Múnich tiene la ventaja histórica global en los enfrentamientos directos, con 8 victorias en sus 15 duelos en competición europea.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Bayern de Múnich vs Arsenal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Bayern de Múnich vs Arsenal de la Champions League?

El Bayern de Múnich se enfrenta al Arsenal en el Allianz Arena de Múnich en la UEFA Champions League, el miércoles 21 de octubre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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¿Cómo comprar entradas para el Bayern de Múnich vs Arsenal de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la UEFA Champions League Bayern de Múnich vs Arsenal en el Allianz Arena, tienes algunas vías principales dependiendo de la disponibilidad, el presupuesto y tu condición de socio:

1. Canales oficiales del FC Bayern

  • Portal de solicitud de entradas del FC Bayern: Las entradas oficiales de admisión general se distribuyen mediante un sistema de solicitud/sorteo en la página web oficial del Bayern de Múnich. Las solicitudes se abren pronto y las entradas se asignan si hay disponibilidad.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayern de Múnich vs Arsenal de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la UEFA Champions League Bayern de Múnich vs Arsenal en el Allianz Arena varían significativamente según compres entradas a precio oficial directamente al FC Bayern o lo hagas a través de mercados secundarios de entradas.

1. Precios oficiales

El FC Bayern publica una estructura de precios para los partidos de Champions League en casa. Hay descuentos disponibles para los socios del club, normalmente de 2,50 € sobre el precio completo, así como para menores de 14 años y personas mayores.

  • Categoría 1 (tribuna principal central): 130 € (socios: 127,50 €)
  • Categoría 2 (tribunas laterales): 110 € (socios: 107,50 €)
  • Categoría 3 (esquinas y bloques exteriores): 90 € (socios: 87,50 €)
  • Categoría 4 (anillo superior detrás de las porterías): 60 € (socios: 57,50 €)
  • Categoría 5 (grada de pie de la Südkurve): 19 €

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan, plataformas secundarias de entradas como StubHub publican precios en los siguientes rangos según la demanda y la ubicación del asiento:

  • Precio de salida / nivel de acceso: ~290 € a 390 €
  • Asientos estándar medios: ~400 € a 600 €
  • Asientos preferentes / centrales: 700 €+

Bayern de Múnich vs Arsenal de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bayern de Múnich vs Arsenal

El Bayern de Múnich llega en un excelente momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su actuación más reciente se saldó con un contundente triunfo por 7-0 sobre el Union Berlin en la Bundesliga, y también venció por 5-0 al Bodoe/Glimt en la Champions League durante esta racha. Los únicos puntos que dejó escapar llegaron en un empate 0-0 con el Schalke 04. En esos cinco encuentros, el Bayern marcó 17 goles y no encajó ninguno en sus victorias.

La forma reciente del Arsenal presenta un panorama más complicado. El equipo de Arteta ganó tres de sus últimos cinco partidos, pero su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante el Brighton en la Premier League. Antes de esa derrota, había vencido al Sunderland por 0-2 en la liga y logró una victoria a domicilio por 0-1 ante el SSC Napoli en la Champions League, lo que demuestra que puede rendir en el escenario europeo.

FCB

FCB - Formulario

OSN
W1-4
S04
D0-0
BOD
W5-0
ELV
W1-2
FCU
W7-0
Gol marcado (encajado)
18/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ARS

ARS - Formulario

CHE
W2-1
NAP
W0-1
SUN
W0-2
IPS
W2-4
BHA
L3-0
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Bayern de Múnich vs Arsenal: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos terminó con una victoria por 3-1 del Arsenal en casa en la Champions League en noviembre de 2025, un resultado que dará confianza al equipo de Arteta pese a las difíciles circunstancias con las que llega. Antes de eso, el Bayern logró una victoria en casa por 1-0 en abril de 2024, un partido que formó parte de una eliminatoria a doble partido que también dejó un empate 2-2 en el Emirates. El cara a cara en los cinco enfrentamientos registrados ha sido muy disputado, aunque los cruces anteriores fueron claramente favorables al Bayern, incluidos un par de resultados globales de 5-1.

Cara a cara

Bayern MúnichEmpateArsenal
3
1
1
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
5
F
Liga de Campeones
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
5
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
14Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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