El Bayer Leverkusen se enfrenta al SC Freiburg el domingo 18 de octubre de 2026 en el BayArena de Leverkusen.

El Leverkusen ha sido especialmente dominante en casa en los últimos años, incluida una contundente victoria por 5-1 sobre el Freiburg en la Bundesliga en el BayArena en diciembre de 2024. Sin embargo, el Freiburg ha demostrado ser capaz de poner en apuros al Die Werkself, como demuestra un trabajado empate 2-2 en casa en mayo de 2025.

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¿Cuándo es el saque inicial del Bayer Leverkusen vs Freiburg en la Bundesliga?

El Bayer Leverkusen vs SC Freiburg se disputa en el BayArena de Leverkusen el domingo 18 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 6 18 oct 2026 - 09:30 BayArena

¿Cómo comprar entradas para el Bayer Leverkusen vs Freiburg de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de la Bundesliga Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg en el BayArena, puedes seguir estas opciones principales:

1. Tienda oficial de entradas del Bayer 04 (método principal)

Las entradas salen primero a la venta durante un periodo exclusivo de acceso anticipado para los socios del club Bayer 04 y los abonados. Las entradas que queden disponibles se ponen a la venta para el público general una vez se cierra la ventana de prioridad para socios.

2. Intercambio oficial de entradas (Ticketbörse)

Si el partido está agotado en la tienda principal, consulta el intercambio oficial de entradas del Bayer 04. Los abonados que no puedan asistir vuelven a poner a la venta aquí sus asientos individuales a su valor nominal justo.

3. Paquetes oficiales de hospitality y VIP

Para tener asiento garantizado con comida, bebida y acceso a salas premium, hay disponibles paquetes oficiales de hospitality a través de socios autorizados como P1 Travel o directamente en la tienda web del Bayer 04.

4. Plataformas secundarias de venta de entradas

Si las entradas están completamente agotadas a través de los canales oficiales, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen entradas revendidas por otros aficionados, aunque los precios suelen ser más altos que el valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayer Leverkusen vs Freiburg de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg en el BayArena varían según dónde las compres y la categoría del asiento:

Precios oficiales a valor nominal (mercado primario): Las entradas estándar para adultos directamente con el Bayer Leverkusen suelen oscilar entre 15 € y 55 € , según la categoría.

Zona de pie (Stehplatz): Alrededor de 15 € a 20 € Zona de asiento (Sitzplatz): Aproximadamente 30 € a 55 €

Mercados secundarios / reventa: Si las entradas se agotan a través de los canales oficiales del club, los precios en plataformas secundarias como StubHub para este partido empiezan actualmente en torno a 55 € a 79 € , con opciones de asiento medias entre 80 € y 150 €+ .

Bayer Leverkusen vs Freiburg en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bayer Leverkusen vs Freiburg

El Bayer Leverkusen ha sumado tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo por 4-0 ante el Union Berlin en la Bundesliga el 5 de septiembre, después de una derrota en casa por 2-3 frente al Elversberg en la jornada inaugural de la Bundesliga. Entre los resultados anteriores figuran una victoria por 4-0 ante el Wehen Wiesbaden en la DFB-Pokal y un triunfo por 2-1 en un amistoso contra el Newcastle United. El Leverkusen marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

El Freiburg ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 en casa del Paderborn en la Bundesliga el 5 de septiembre, y también venció al Werder Bremen por 4-1 en la Bundesliga el 30 de agosto. La racha también incluye dos victorias en la fase de clasificación de la Conference League frente al Motherwell y un triunfo por 5-1 ante el Fortuna Düsseldorf en la DFB-Pokal. El Freiburg marcó 13 goles y encajó solo dos en esos cinco partidos, dejando la portería a cero en el duelo ante el Paderborn.

Bayer Leverkusen vs Freiburg: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 7 de marzo de 2026, cuando Freiburg y Leverkusen empataron 3-3 en la Bundesliga en el campo del Freiburg. Antes de eso, el Leverkusen ganó 2-0 en casa en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Leverkusen ha ganado tres veces por una del Freiburg, con un empate, un balance que incluye una victoria del Leverkusen por 5-1 en casa en diciembre de 2024 y un triunfo del Leverkusen por 2-3 en Freiburg en marzo de 2024.