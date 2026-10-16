El Barcelona recibe al Deportivo Alavés el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Spotify Camp Nou de Barcelona.

El FC Barcelona tiene un historial ampliamente favorable ante el Deportivo Alavés en LaLiga y ha ganado la mayoría de sus enfrentamientos a lo largo de décadas de competición nacional. En su último partido liguero, disputado en mayo de 2026, el Deportivo Alavés logró una ajustada victoria por 1-0 sobre el Barcelona en el estadio de Mendizorrotza.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Barcelona contra el Deportivo Alavés, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Barcelona contra el Deportivo Alavés de LaLiga?

El Barcelona contra el Deportivo Alavés se juega en el Spotify Camp Nou de Barcelona el domingo 1 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 11 31 oct 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

¿Cómo comprar entradas para el Barcelona contra el Deportivo Alavés de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Deportivo Alavés:

1. Canales oficiales del club

Web oficial del club: La forma más directa y segura de comprar entradas oficiales es a través del canal oficial del FC Barcelona. Las entradas para los partidos en casa en el Spotify Camp Nou suelen ponerse primero a disposición de los socios del club y después salen a la venta para el público general en la web.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Barcelona contra el Deportivo Alavés de LaLiga?

Este es el desglose de precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Deportivo Alavés, dividido entre los canales oficiales del club y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Categoría 3 (zonas de fondo): El precio nominal oscila aproximadamente entre 69,00 € y 90,00 € , aunque los paquetes de agencias autorizadas suelen partir de entre 150,00 € y 186,00 € .

Categoría 2 (zonas laterales y de esquina): El precio nominal oscila aproximadamente entre 74,00 € y 95,00 € , mientras que los paquetes ofrecidos por agencias suelen costar entre 155,00 € y 180,00 € .

Categoría 1 (gradas centrales y tribuna): El precio nominal oscila entre 139,00 € y 199,00 € , mientras que los paquetes de colaboradores oficiales cuestan entre 195,00 € y 215,00 € .

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Grada superior y fondos: Las entradas parten de entre 95,00 € y 140,00 € , según la demanda y la ubicación exacta del sector.

Asientos en las esquinas y los laterales: Los precios suelen oscilar entre 160,00 € y 350,00 € para localidades estándar en la grada intermedia y con vistas desde los laterales.

Paquetes VIP y de hospitalidad: Las opciones de localidades VIP suelen partir de unos 630,00 € .

Barcelona contra Deportivo Alavés en LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Barcelona y el Deportivo Alavés

El Barcelona llega en un estado de forma excepcional, tras ganar sus cinco últimos partidos entre LaLiga y la Champions League. Su compromiso liguero más reciente terminó con una victoria por 1-3 en el campo del Sevilla. En esa racha también marcó siete goles al Racing Santander y cinco al Valencia. En esos cinco encuentros, el Barcelona ha anotado 20 goles y ha encajado solo ocho. La victoria por 5-1 sobre el Feyenoord en competición europea refuerza la imagen de un equipo que rinde a gran nivel en todos los frentes.

El Alavés presenta unos resultados recientes más irregulares: dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó con un empate 0-0 ante el Athletic de Bilbao y también cayó por 0-1 frente al Valencia. Sin embargo, antes logró una victoria por 5-2 sobre Osasuna y otra por 1-0 ante el Villarreal, lo que demuestra que es capaz de conseguir resultados.

Barcelona contra Deportivo Alavés: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria del Alavés por 1-0 en casa en mayo de 2026, un resultado que rompió la tendencia general de este duelo. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Barcelona ha ganado tres veces, el Alavés se ha llevado una victoria y otro partido también cayó del lado del Barcelona. En líneas generales, el Barcelona ha sido el dominador, con una victoria por 3-1 en casa en noviembre de 2025 y otra por 3-0 en el campo del Alavés en octubre de 2024.