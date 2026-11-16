El Barcelona recibe al Manchester City el martes 8 de diciembre de 2026 en el Spotify Camp Nou de Barcelona.

Los dos clubes se han enfrentado varias veces en partidos oficiales, especialmente en la fase de grupos de la UEFA Champions League 2016-17, en la que el Manchester City logró una victoria por 3-1 en casa antes de que el Barcelona respondiera con un contundente triunfo por 4-0 en el Camp Nou. Más allá de sus encuentros oficiales en Europa, también se han medido en amistosos recientes de alto perfil que acabaron en entretenidos empates, entre ellos un 2-2 en julio de 2024 y un 3-3 en agosto de 2022.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Barcelona contra el Manchester City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Barcelona contra el Manchester City en la Champions League?

El Barcelona contra el Manchester City se disputa el martes 8 de diciembre de 2026 en el Spotify Camp Nou de Barcelona.

Liga de Campeones - Jornada 6 8 dic 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

¿Cómo comprar entradas para el Barcelona contra el Manchester City en la Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de Champions League entre el Barcelona y el Manchester City:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través del portal oficial de entradas del club es la forma más segura y directa de conseguir localidades autorizadas en el Spotify Camp Nou.

2. Mercados de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Barcelona contra el Manchester City en la Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el partido de Champions League entre el Barcelona y el Manchester City:

1. Canales oficiales del club

Entradas estándar para el partido: Suelen costar entre 120 € y más de 250 € .

Suelen costar entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Por lo general, parten de unos 450 € o más.

2. Mercados de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Ofertas de reventa estándar: Los precios parten de aproximadamente 200 € a 470 € .

Los precios parten de aproximadamente . Precios de reventa y del mercado prémium: Se sitúan de media entre 750 € y 1.050 €.

Barcelona contra Manchester City en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Barcelona y el Manchester City

El Barcelona ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 a domicilio ante el Atlético de Madrid en LaLiga, con dos goles de Fermin Lopez. Antes había goleado por 6-1 al Deportivo Alavés y derrotado por 3-0 al Aston Villa en la Champions League. Su única derrota llegó ante el Real Madrid, por 2-1 en LaLiga. El Barcelona marcó 14 goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

El Manchester City ha ganado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos, además de empatar uno en la Carabao Cup. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante el Nottingham Forest en la Premier League. Antes había ganado por 3-2 a domicilio al RB Leipzig en la Champions League. El City ha encajado goles en cuatro de sus últimos cinco partidos y ha sufrido derrotas consecutivas en la Premier League ante el Aston Villa, el Brighton y, ahora, el Forest. Supone un bajón considerable tras ganar sus primeros siete encuentros de liga.

Barcelona contra Manchester City: últimos enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes fue un amistoso que acabó 2-2 en julio de 2024. Antes empataron 3-3 en otro amistoso en agosto de 2022. Su último enfrentamiento oficial tuvo lugar en la fase de grupos de la Champions League 2016-17: el Manchester City ganó 3-1 en casa y el Barcelona se impuso por 4-0 en el partido de vuelta en el Camp Nou. En los cinco enfrentamientos más recientes de los que hay constancia, ninguno ha logrado una ventaja clara sobre el otro.