Cómo conseguir entradas para el Auxerre vs Brest: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Auxerre se enfrenta a Brest el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Stade de l'Abbé-Deschamps de Auxerre.

Auxerre llega con una dinámica positiva en casa para este duelo después de derrotar a Brest por 3-0 en el mismo estadio en su último enfrentamiento, en marzo de 2026. Brest tratará de cambiar su reciente rendimiento como visitante en Auxerre, después de haber sufrido derrotas consecutivas por 3-0 en sus dos últimas visitas al Stade de l'Abbé-Deschamps.

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¿Cuándo es el saque inicial del Auxerre vs Brest de la Ligue 1?

El Auxerre vs Brest se disputa en el Stade de l'Abbé-Deschamps de Auxerre, con el inicio programado para la hora confirmada que figura a continuación.

Ligue 1 - Jornada 5 20 sept 2026 - 09:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

¿Cómo comprar entradas para el Auxerre vs Brest de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Auxerre y Brest el 19 de septiembre en el Stade de l'Abbé-Deschamps, tienes unas cuantas opciones habituales:

Plataforma oficial de venta online de entradas del AJ Auxerre: La forma más segura y directa de comprar entradas para la afición local es a través del portal de venta de entradas de la página web oficial del AJ Auxerre. Por lo general, las entradas se ponen a la venta para el público unas semanas antes de la fecha del partido, con prioridad anticipada para los abonados.

Taquilla del estadio: Si las entradas no se agotan online con antelación, puedes comprar las que queden directamente en las ventanillas del Stade de l'Abbé-Deschamps de Auxerre en los días previos o el mismo día del partido.

Servicios oficiales VIP y hospitality: Para asientos prémium o paquetes hospitality, el AJ Auxerre ofrece entradas oficiales hospitality, como acceso al Club Europe o al Club Yonne, directamente a través de su canal oficial de venta corporativa.

Revendedores secundarios de entradas: Plataformas secundarias como StubHub ofrecen entradas de reventa, aunque los precios suelen ser más altos que el valor nominal y la disponibilidad depende de vendedores externos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Auxerre vs Brest de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre Auxerre y Brest el 19 de septiembre en el Stade de l'Abbé-Deschamps varían según dónde y cuándo las compres:

Venta directa oficial (taquilla / página web oficial): Los precios estándar a valor nominal para los partidos en casa en el Stade de l'Abbé-Deschamps suelen arrancar en torno a los 10 € a 25 € para admisión general o fondos detrás de la portería, y oscilan entre 35 € y 60 € para localidades centradas en la tribuna principal.

Plataformas de reventa secundarias: En mercados secundarios de entradas y revendedores externos como StubHub, los precios para este partido arrancan actualmente entre 66 € y 102 € para acceso estándar, mientras que las opciones prémium o las localidades céntricas pueden subir hasta 120 € a 150 €+ en función de la demanda y las comisiones del vendedor.

Auxerre vs Brest de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Auxerre vs Brest

Auxerre ha registrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente fue una dura derrota por 5-2 ante Lens en la Ligue 1 el 22 de agosto, después de un triunfo por 1-0 en un amistoso ante Werder Bremen. Los dos resultados anteriores fueron empates 1-1 contra Troyes y Sochaux, mientras que una derrota por 1-2 frente a Orleans completó la racha. Auxerre marcó cinco goles y encajó diez en esos cinco encuentros, con el resultado ante Lens concentrando la mayor parte de ese daño defensivo.

Brest ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con Le Mans en la Ligue 1 el 22 de agosto, su primer partido oficial de la nueva temporada. Antes de eso, perdió 2-0 contra Nottingham Forest en un amistoso y empató 2-2 con Venezia en otro encuentro de preparación. Brest marcó ocho goles en esos cinco partidos y encajó nueve, con un empate 3-3 ante Guingamp que reflejó una pauta de encuentros abiertos y con muchos goles a lo largo de la pretemporada.

Auxerre vs Brest: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos llegó el 21 de marzo de 2026, cuando Auxerre venció a Brest por 3-0 en el Stade de l'Abbé-Deschamps en la Ligue 1. En los últimos cinco encuentros, Auxerre tiene una clara ventaja con tres victorias por una de Brest, además de un empate. Auxerre ha marcado diez goles en esos cinco partidos, incluidas dos victorias consecutivas en casa por 3-0, mientras que el único triunfo de Brest en esta serie llegó con un 2-0 en enero de 2026.