Cómo conseguir entradas para el Austria vs Irlanda: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

La UEFA Nations League regresa con Austria preparándose para recibir a la República de Irlanda en el Raiffeisen Arena de Linz. Ambas selecciones europeas pelean por valiosos puntos de ascenso en una competitiva fase de grupos.

GOAL ofrece todos los detalles clave sobre las fechas del partido, las categorías de precios de las entradas y los pasos directos para reservar tu asiento.

¿Cuándo es el saque inicial del Austria vs. Irlanda de la UEFA Nations League B?

Austria se enfrenta a Irlanda en el Raiffeisen Arena de Linz, con los detalles oficiales sobre la hora de inicio aún por confirmarse en tu programación local.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

¿Dónde comprar entradas para el Austria vs. Irlanda?

Las entradas oficiales primarias para el partido se distribuyen a través del socio oficial de venta de entradas de la Federación Austriaca de Fútbol, OETicket, que gestiona las ventas estándar al público general para los partidos internacionales en casa. Los aficionados deben registrarse pronto en el portal para asegurarse las asignaciones estándar de asientos en cuanto se activen las ventas al público.

Si las asignaciones primarias se agotan por completo o determinados sectores del estadio dejan de estar disponibles en el sitio oficial, plataformas de mercado secundario como Ticombo son la opción a la que acudir si los anuncios del sitio oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Austria vs. Irlanda?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial de venta comienzan en 48 € para las zonas estándar de admisión general del Raiffeisen Arena.

Los precios de entrada en el mercado secundario, como en Ticombo, arrancan en torno a los 269 € en plataformas secundarias cuando se agotan las asignaciones primarias estándar.

Austria vs. Irlanda de la UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Austria vs. Irlanda

Austria llega a este partido con un balance reciente irregular, con dos victorias en sus últimos cinco encuentros, además de un empate y dos derrotas. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante España en la Copa del Mundo, y también cayó por 2-0 frente a Argentina durante la fase de grupos. El punto más alto de esa racha fue una victoria por 3-1 sobre Jordania, y también mostró capacidad de resistencia en un empate 3-3 con Argelia, un partido que dejó seis goles y subrayó tanto su amenaza ofensiva como su fragilidad defensiva.

Los últimos cinco partidos de Irlanda cuentan una historia más consistente. El equipo de Hallgrimsson ganó dos, empató dos y perdió uno en ese tramo, con un empate 1-1 ante Canadá en un amistoso de preparación como resultado más reciente. Una victoria por 5-0 sobre Granada sobresale como su actuación más contundente, mientras que un empate sin goles con Macedonia del Norte y un ajustado triunfo por 1-0 ante Catar reflejan a un equipo al que cuesta mucho hacerle daño.

Austria vs. Irlanda: historial reciente de enfrentamientos directos

El historial reciente entre estas dos selecciones es ajustado. Su último enfrentamiento terminó 1-1 en Dublín durante la fase de clasificación para la Copa del Mundo en junio de 2017, un resultado que reflejó la naturaleza competitiva de este duelo. En los cuatro enfrentamientos más recientes, ninguno de los dos equipos ha dominado, con una victoria para Austria, una para Irlanda y dos empates. Los goles se han repartido de forma bastante equilibrada a lo largo de la serie, lo que refuerza que este es un partido que rara vez deja un margen cómodo.