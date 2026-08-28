Cómo conseguir entradas para el Augsburg vs Bayer Leverkusen: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Augsburg se enfrenta al Bayer Leverkusen el sábado, 12 de septiembre de 2026 en el WWK Arena de Augsburgo.

El Augsburg buscará repetir sus recientes éxitos contra el Leverkusen, tras haber logrado victorias en sus dos enfrentamientos directos de Bundesliga durante la campaña 2025-26. Mientras tanto, el Bayer Leverkusen intentará hacer valer su calidad a domicilio y sumar tres puntos cruciales fuera de casa en las primeras etapas del campeonato.

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¿Cuándo es el saque inicial del Augsburg vs Bayer Leverkusen de Bundesliga?

El Augsburg vs Bayer Leverkusen se disputa en el WWK Arena de Augsburgo, con el horario de inicio aún por confirmar a medida que se acerque la fecha del partido.

Bundesliga - Jornada 3 12 sept 2026 - 09:30 WWK Arena

¿Cómo comprar entradas para el Augsburg vs Bayer Leverkusen de Bundesliga?

Las entradas para FC Augsburg y Bayer 04 Leverkusen pueden comprarse directamente a través de los portales oficiales de venta de entradas de los clubes y de socios autorizados:

Tienda oficial de entradas del FC Augsburg: Disponible en la página web oficial del FC Augsburg (fcaugsburg.de) dentro de su portal de entradas, que actúa como el vendedor principal y más fiable para los partidos disputados en el WWK Arena.

Portal de entradas visitante del Bayer 04 Leverkusen: Accesible a través de la página web oficial del Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de), específicamente para miembros verificados del club Leverkusen y aficionados del bloque visitante.

Taquilla del WWK Arena: Puntos de venta presenciales en el estadio de Augsburgo, sujetos a disponibilidad el día del partido si el encuentro no se ha agotado por completo.

Plataformas secundarias de reventa: Mercados secundarios de entradas como StubHub, que agrupan entradas de vendedores externos si la asignación oficial se ha agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Augsburg vs Bayer Leverkusen de Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de Bundesliga entre FC Augsburg y Bayer Leverkusen varían en función de la categoría y del canal de compra:

Precios oficiales del club (valor facial)

Zona de pie (ultras / aficionados locales): Aproximadamente 12 £ - 15 £ (15 € - 17 €)

Tribuna sur / detrás de la portería: Aproximadamente 21 £ - 38 £ (25 € - 45 €)

Categoría 2 y 3 (tribunas laterales / curvas): Aproximadamente 27 £ - 44 £ (32 € - 52 €)

Categoría 1 (Gegengerade / lateral central): Aproximadamente 38 £ - 58 £ (45 € - 69 €)

Precios del mercado secundario de reventa

Precio inicial: Disponibles desde 30 £ en mercados secundarios de reventa como StubHub.

Precio medio de reventa: Oscila entre 45 £ y 110 £ en función de la proximidad del asiento, la ubicación del bloque y la demanda de última hora.

Augsburg vs Bayer Leverkusen de Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Augsburg vs Bayer Leverkusen

El Augsburg llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su compromiso más reciente fue un triunfo por 2-0 ante el Energie Cottbus en la DFB-Pokal el 22 de agosto, después de una dura derrota por 4-0 frente al Leeds United en un amistoso de pretemporada. Antes, en verano, el Augsburg venció al Sassuolo por 3-2 y arrolló al rival de categoría inferior SC Schwaz por 15-0, aunque también sufrió una derrota por 5-2 ante el Bournemouth. A lo largo de esos cinco partidos, el Augsburg marcó 20 goles y encajó 11.

Los últimos cinco partidos del Leverkusen se saldaron con cuatro victorias y una derrota. El más reciente fue un contundente triunfo por 4-0 ante el Wehen Wiesbaden en la DFB-Pokal el 22 de agosto. También venció al Newcastle United por 2-1 y al Sevilla por 2-1 en pretemporada, mientras que su única derrota llegó contra el Nottingham Forest, que ganó por 2-1 el 12 de agosto. El Leverkusen marcó nueve goles en esos cinco encuentros y encajó cuatro, incluidas dos porterías a cero.

Augsburg vs Bayer Leverkusen: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 18 de abril de 2026, cuando el Augsburg ganó 2-1 en el estadio del Leverkusen en un partido de Bundesliga. Antes de eso, el Augsburg también ganó el partido de la primera vuelta en diciembre de 2025, al imponerse al Leverkusen por 2-0 en el WWK Arena. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Augsburg ha ganado dos, el Leverkusen ha ganado dos, y un partido terminó con una victoria del Leverkusen en casa por 2-0 en abril de 2025. El historial entre ambos en estos cinco encuentros está muy igualado, con los dos equipos demostrando que pueden ganar en el campo del otro.