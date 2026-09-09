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¿Qué es el derbi de Madrid?

El Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano en el primer derbi madrileño de la temporada 2026/27 de LaLiga, uno de los partidos más intensamente disputados de todo el fútbol mundial.

El Atlético llega al choque tras una campaña realmente sólida con Diego Simeone, alcanzando tanto las semifinales de la Champions League como la final de la Copa del Rey la temporada pasada, mientras que el Real Madrid aterriza con José Mourinho como nuevo entrenador, de vuelta en la capital española para una segunda etapa mientras el club busca recuperarse de un año sin títulos.

¿Cuándo es el saque inicial del Atlético de Madrid vs Real Madrid de LaLiga?

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid vs Real Madrid de LaLiga?

Las entradas oficiales suelen estar disponibles a través del portal de venta de entradas del club Atlético de Madrid, aunque para un partido de esta magnitud el derbi de Madrid es de forma constante una de las dos entradas más difíciles de conseguir de la temporada por los canales oficiales, junto con El Clásico. La demanda de ambas aficiones, además de los aficionados neutrales que quieren ver de cerca a Mbappe y compañía, hace que las localidades suelan agotarse con enorme rapidez una vez salen a la venta.

Dada la calidad que habrá sobre el césped, desde el Real Madrid en reconstrucción de Mourinho hasta un Atlético que avanzó mucho en Europa la temporada pasada, se recomienda encarecidamente reservar pronto en el mercado secundario a los aficionados que quieran garantizarse un asiento en lugar de arriesgarse a quedarse fuera.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid vs Real Madrid de LaLiga?

Las entradas del Atlético de Madrid suelen estar entre las opciones más asequibles de un gran club europeo, pero los precios para el derbi de Madrid se sitúan muy por encima del rango habitual dada la demanda que genera.

Para un partido típico de La Liga, la entrada general en el Riyadh Air Metropolitano puede arrancar en torno a los 30 euros, mientras que los asientos prémium y en tribuna lateral suben bastante por encima de esa cifra según la categoría. Para un encuentro de esta dimensión, sin embargo, hay que esperar precios considerablemente más altos, con las entradas más baratas disponibles como mejor punto de acceso para los aficionados que simplemente buscan estar dentro del estadio para el saque inicial.

En el mercado secundario, los precios para el derbi de Madrid suelen subir con fuerza en los días previos al saque inicial a medida que se reduce la disponibilidad, por lo que reservar pronto a través de StubHub es la mejor forma de asegurarse el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos. Los abonos de temporada del Atlético de Madrid oscilan entre unos 290 euros en el tramo más barato y bastante más de 2.000 euros para las ubicaciones más exclusivas, lo que da una idea de la magnitud de la demanda para los mayores partidos en casa del club.

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