En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Barcelona lleva una ligera ventaja, con tres victorias frente a las dos del Atlético de Madrid.

Su duelo oficial más reciente se disputó el 14 de abril de 2026 en la Champions League, cuando el Barcelona logró una trabajada victoria por 2-1 en el Riyadh Air Metropolitano.

¿Cuándo se juega el Atlético de Madrid contra el Barcelona de LaLiga?

El Atlético de Madrid contra el Barcelona se disputará en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid el domingo 8 de noviembre de 2026.

Primera División - Jornada 12 8 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

¿Cómo comprar entradas para el Atlético de Madrid contra el Barcelona de LaLiga?

Hay varias formas de conseguir entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano, según la disponibilidad y las preferencias de cada aficionado:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La vía más directa es comprar entradas normales o las asignadas a socios a través de la web oficial o las taquillas del Atlético de Madrid, el equipo que juega en casa.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atlético de Madrid contra el Barcelona de LaLiga?

Los precios para el partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Barcelona varían según el canal de venta y la ubicación del asiento. A continuación se desglosan los costes estimados en euros, tanto en los canales oficiales del club como en las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales del club

Entrada general / asientos en la grada alta: Suelen costar aproximadamente entre 50 y 130 € , según lo alejados que estén los asientos en las gradas superiores.

Grada baja y laterales: Las entradas normales en las gradas inferiores y los laterales suelen costar entre 140 y 280 € .

Paquetes VIP y de hospitalidad: Las opciones de hospitalidad prémium del club parten de unos 340 € y suben en función del servicio de restauración y el acceso a salas incluidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta oficial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen localidades a precios determinados por la demanda del mercado:

Asientos en la grada superior: Las entradas para partidos de gran demanda suelen partir de unos 110 a 140 € .

Grada intermedia y esquinas: Los asientos normales en las zonas intermedias suelen costar entre 220 y 450 € , según la demanda del mercado en cada momento.

Grada baja y asientos prémium en los laterales: Las zonas con mejores vistas junto a las líneas de banda y en los sectores inferiores suelen alcanzar precios de 500 a más de 900 € , mientras que las mejoras a paquetes exclusivos de hospitalidad VIP en las plataformas de reventa superan a menudo los 1.000 € .

Atlético de Madrid contra Barcelona en LaLiga: todo lo que debes saber

Estado de forma del Atlético de Madrid y el Barcelona

El Atlético de Madrid ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos, con nueve goles a favor y seis en contra en esa racha. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Real Madrid en LaLiga el 20 de septiembre, un resultado que demostró su capacidad para rendir en los grandes partidos. También marcó cuatro goles al Osasuna sin encajar ninguno, aunque las derrotas ante el Liverpool en la Champions League y el Athletic Bilbao en LaLiga muestran la irregularidad del equipo de Simeone en las distintas competiciones.

El Barcelona ha ganado sus últimos cinco partidos sin sufrir ninguna derrota, con 20 goles a favor y solo nueve en contra en ese periodo. El equipo de Flick venció al Sevilla por 3-1 a domicilio en LaLiga el 19 de septiembre, y su contundente triunfo por 7-2 ante el Racing Santander tres días antes pone de manifiesto la amenaza ofensiva con la que llega a este encuentro. Cinco victorias en cinco partidos entre LaLiga y la Champions League reflejan un estado de forma que sitúa al Barcelona como el equipo más destacado de España en estos momentos.

Atlético de Madrid contra Barcelona: últimos enfrentamientos directos

El duelo más reciente entre ambos equipos se disputó en la Champions League el 14 de abril, cuando el Barcelona ganó 2-1 en el Riyadh Air Metropolitano. En los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Barcelona ha ganado tres veces y el Atlético de Madrid, dos. También se midieron en la Copa del Rey y LaLiga anteriormente en 2026. El Barcelona ha marcado 11 goles en esos cinco partidos, frente a los ocho del Atlético, lo que da al visitante una ligera ventaja tanto en resultados como en goles en sus duelos recientes.