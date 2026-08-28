El Athletic Bilbao se enfrenta al Deportivo Alavés el miércoles 20 de septiembre de 2026 en San Mamés, en Bilbao.

En su enfrentamiento competitivo más reciente, en mayo de 2026, el Athletic Bilbao logró una victoria por 4-2 a domicilio ante el Deportivo Alavés. Ambos clubes vascos llegan al partido con el objetivo de empezar a coger impulso al inicio de la campaña 2026-27 de LaLiga.

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¿Cuándo es el saque inicial del Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves de LaLiga?

El Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés se disputa en San Mamés, en Bilbao. La hora oficial de inicio y la confirmación de la retransmisión de este partido de LaLiga aún no están disponibles.

Primera División - Jornada 7 19 sept 2026 - 10:15 San Mames

¿Cómo comprar entradas para el Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves de LaLiga?

Puedes comprar entradas para el partido Athletic Bilbao vs. Deportivo Alavés a través de varios canales habituales:

Venta oficial del club

Portal oficial del Athletic Bilbao: Como el partido se juega en San Mamés, en Bilbao, la principal fuente para entradas generales y VIP es el portal oficial de venta online del Athletic Club. Por lo general, las entradas salen a la venta para el público entre 2 y 3 semanas antes del día del partido.

Taquillas de San Mamés: Las entradas físicas pueden comprarse directamente en las taquillas del estadio de San Mamés, que suelen abrir el día antes y el mismo día del partido, sujeto a la disponibilidad de localidades.

Sección de aficionados visitantes

Canales oficiales del Deportivo Alavés: Si apoyas al Alavés y quieres sentarte en la zona designada para la afición visitante, las entradas se distribuyen directamente a través del Deportivo Alavés entre sus socios y abonados oficiales.

Plataformas secundarias de entradas

Si las entradas generales oficiales se agotan a través de los canales del club, plataformas de reventa de entradas como StubHub también ofrecen entradas de revendedores para partidos de LaLiga.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves de LaLiga?

Para el partido de LaLiga entre el Athletic Bilbao y el Deportivo Alavés en San Mamés, los precios estándar de las entradas suelen oscilar entre 30 € y más de 150 € por entrada en la venta oficial y general, según la categoría y la ubicación elegida.

Entrada general estándar (venta oficial): Oscilan entre 35 € y 80 € para asientos en anillo superior, fondos o laterales en partidos ligueros habituales.

Asientos prémium y de grada baja: Oscilan entre 85 € y 150 € para localidades en tribuna baja o lateral central con alta visibilidad.

Entradas VIP y hospitality: Oscilan entre 180 € y más de 350 € , con asientos prémium, acceso a salas y catering previo al partido.

Mercado secundario / plataformas de reventa: En plataformas secundarias de entradas como StubHub, en función de la demanda y la disponibilidad a medida que se acerca el día del partido, los precios de reventa suelen arrancar en torno a 68 € y 79 € para los asientos más básicos y pueden situarse de media alrededor de 120 € y más de 140 € para localidades de categorías superiores.

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves

El Athletic Bilbao solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, con esa única victoria llegada en un amistoso de pretemporada ante el Burgos CF, al que venció por 3-0. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 1-3 ante el Sevilla en su estreno en LaLiga el 22 de agosto. También perdió 3-1 contra el Real Zaragoza y 1-0 ante el Atalanta en amistosos, además de caer 3-1 frente al Marsella anteriormente en la pretemporada. En esos cinco partidos, Bilbao marcó seis goles y encajó ocho.

El Deportivo Alavés llega en bastante mejor estado, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado competitivo más reciente fue un empate 1-1 en casa del Rayo Vallecano el 20 de agosto, después de una victoria por 3-0 sobre el Getafe en LaLiga durante la jornada inaugural de la temporada. El Alavés también logró triunfos por 3-0 ante el Castellon y por 1-0 a domicilio frente al Girona en pretemporada. Ha marcado ocho goles y ha encajado dos en esa racha de cinco partidos, dejando su portería a cero en dos de ellos.

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue el 2 de mayo de 2026, cuando el Athletic Bilbao ganó 4-2 a domicilio al Deportivo Alaves en LaLiga. Antes de eso, el Alaves se impuso por 1-0 en San Mames en el duelo de la primera vuelta en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, los resultados se han repartido, con victorias de ambos clubes en LaLiga y también con un amistoso de pretemporada incluido en el conjunto de datos.