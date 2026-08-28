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Cómo conseguir entradas para el Athletic Club vs Deportivo Alavés: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Athletic Club se enfrenta al Deportivo Alavés en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Athletic Bilbao se enfrenta al Deportivo Alavés el miércoles 20 de septiembre de 2026 en San Mamés, en Bilbao.

En su enfrentamiento competitivo más reciente, en mayo de 2026, el Athletic Bilbao logró una victoria por 4-2 a domicilio ante el Deportivo Alavés. Ambos clubes vascos llegan al partido con el objetivo de empezar a coger impulso al inicio de la campaña 2026-27 de LaLiga.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves de LaLiga?

El Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés se disputa en San Mamés, en Bilbao. La hora oficial de inicio y la confirmación de la retransmisión de este partido de LaLiga aún no están disponibles.

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Primera División - Jornada 7
San Mames

¿Cómo comprar entradas para el Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves de LaLiga?

Puedes comprar entradas para el partido Athletic Bilbao vs. Deportivo Alavés a través de varios canales habituales:

Venta oficial del club

  • Portal oficial del Athletic Bilbao: Como el partido se juega en San Mamés, en Bilbao, la principal fuente para entradas generales y VIP es el portal oficial de venta online del Athletic Club. Por lo general, las entradas salen a la venta para el público entre 2 y 3 semanas antes del día del partido.
  • Taquillas de San Mamés: Las entradas físicas pueden comprarse directamente en las taquillas del estadio de San Mamés, que suelen abrir el día antes y el mismo día del partido, sujeto a la disponibilidad de localidades.

Sección de aficionados visitantes

  • Canales oficiales del Deportivo Alavés: Si apoyas al Alavés y quieres sentarte en la zona designada para la afición visitante, las entradas se distribuyen directamente a través del Deportivo Alavés entre sus socios y abonados oficiales.

Plataformas secundarias de entradas

  • Si las entradas generales oficiales se agotan a través de los canales del club, plataformas de reventa de entradas como StubHub también ofrecen entradas de revendedores para partidos de LaLiga.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves de LaLiga?

Para el partido de LaLiga entre el Athletic Bilbao y el Deportivo Alavés en San Mamés, los precios estándar de las entradas suelen oscilar entre 30 € y más de 150 € por entrada en la venta oficial y general, según la categoría y la ubicación elegida.   

  • Entrada general estándar (venta oficial): Oscilan entre 35 € y 80 € para asientos en anillo superior, fondos o laterales en partidos ligueros habituales.
  • Asientos prémium y de grada baja: Oscilan entre 85 € y 150 € para localidades en tribuna baja o lateral central con alta visibilidad.
  • Entradas VIP y hospitality: Oscilan entre 180 € y más de 350 €, con asientos prémium, acceso a salas y catering previo al partido.
  • Mercado secundario / plataformas de reventa: En plataformas secundarias de entradas como StubHub, en función de la demanda y la disponibilidad a medida que se acerca el día del partido, los precios de reventa suelen arrancar en torno a 68 € y 79 € para los asientos más básicos y pueden situarse de media alrededor de 120 € y más de 140 € para localidades de categorías superiores.   

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves

El Athletic Bilbao solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, con esa única victoria llegada en un amistoso de pretemporada ante el Burgos CF, al que venció por 3-0. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 1-3 ante el Sevilla en su estreno en LaLiga el 22 de agosto. También perdió 3-1 contra el Real Zaragoza y 1-0 ante el Atalanta en amistosos, además de caer 3-1 frente al Marsella anteriormente en la pretemporada. En esos cinco partidos, Bilbao marcó seis goles y encajó ocho.

El Deportivo Alavés llega en bastante mejor estado, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado competitivo más reciente fue un empate 1-1 en casa del Rayo Vallecano el 20 de agosto, después de una victoria por 3-0 sobre el Getafe en LaLiga durante la jornada inaugural de la temporada. El Alavés también logró triunfos por 3-0 ante el Castellon y por 1-0 a domicilio frente al Girona en pretemporada. Ha marcado ocho goles y ha encajado dos en esa racha de cinco partidos, dejando su portería a cero en dos de ellos.

ATH

ATH - Formulario

SEV
L1-3
BAR
L2-0
CEL
W0-2
ATM
W3-0
ELC
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ALA

ALA - Formulario

RAY
D1-1
VIL
W1-0
OSA
W5-2
SAN
L2-1
VAL
L0-1
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue el 2 de mayo de 2026, cuando el Athletic Bilbao ganó 4-2 a domicilio al Deportivo Alaves en LaLiga. Antes de eso, el Alaves se impuso por 1-0 en San Mames en el duelo de la primera vuelta en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, los resultados se han repartido, con victorias de ambos clubes en LaLiga y también con un amistoso de pretemporada incluido en el conjunto de datos.

Cara a cara

Athletic ClubEmpateAlavés
2
1
2
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
2
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
4
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
Alavés badge
Alavés
ALA
1
F
Amistosos
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
0
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
Alavés badge
Alavés
ALA
0
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
F
6Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación del Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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