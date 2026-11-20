El Atalanta recibe al Genoa el lunes 14 de diciembre de 2026 en el New Balance Arena de Bérgamo.

Durante la temporada 2025/26, el Atalanta se impuso por 4-0 en Bérgamo en los octavos de final de la Coppa Italia y después logró una ajustada victoria por 1-0 en Génova en la Serie A gracias a un cabezazo tardío de Isak Hien. Sin embargo, el Genoa mostró mayor resistencia en su enfrentamiento más reciente, el 2 de mayo de 2026, y arrancó un trabajado empate a 0-0 en el New Balance Arena.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Atalanta-Genoa, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Atalanta-Genoa de la Serie A?

El Atalanta-Genoa se disputará en el New Balance Arena de Bérgamo el lunes 14 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Atalanta-Genoa de la Serie A?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Atalanta-Genoa de la Serie A:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial y portal de venta de entradas del Atalanta: La plataforma oficial de venta de entradas del Atalanta es la fuente principal y más segura. Las entradas suelen estar disponibles unas semanas antes del partido. Primero se ofrece una venta prioritaria a los titulares de la Dea Card, la tarjeta de fidelización del Atalanta, y después se abre la venta general.

La plataforma oficial de venta de entradas del Atalanta es la fuente principal y más segura. Las entradas suelen estar disponibles unas semanas antes del partido. Primero se ofrece una venta prioritaria a los titulares de la Dea Card, la tarjeta de fidelización del Atalanta, y después se abre la venta general. Venta oficial de entradas del Genoa CFC (sector visitante): Si apoyas al Genoa y quieres sentarte en el sector visitante (Settore Ospiti), las entradas se venden a través del canal oficial del Genoa. Por lo general, se exige una Tessera del Tifoso (tarjeta de fidelización del Genoa) y la venta está restringida a la afición visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Atalanta-Genoa de la Serie A?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Atalanta-Genoa de la Serie A:

1. Canales oficiales de los clubes

Fondos (Curva Nord Pisani / Curva Sud Morosini): De 25 a 35 €.

De 25 a 35 €. Sector visitante (Settore Ospiti): De 30 a 35 €.

De 30 a 35 €. Zona lateral inferior (Parterre Rinascimento): De 80 a 85 €.

De 80 a 85 €. Zona lateral de la tribuna principal (Tribuna Rinascimento / Rinascimento G): De 110 a 130 €.

De 110 a 130 €. Tribuna principal prémium (Tribuna Ovest / Tribuna Onore): De 110 a más de 175 €.

De 110 a más de 175 €. Hospitalidad VIP (vistas al terreno de juego): De 150 a más de 195 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Fondos: Generalmente, a partir de unos 65 a 75 €.

Generalmente, a partir de unos Asientos en los laterales: Habitualmente, entre 85 y 135 €.

Habitualmente, entre Tribuna cubierta y localidades prémium con buenas vistas: Entre 160 y más de 300 €.

Atalanta-Genoa de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Atalanta y Genoa

El Atalanta ha sumado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una victoria por 0-1 a domicilio ante el Monza en la Serie A, un resultado que puso fin a una racha sin triunfos. Antes había empatado 1-1 con el Kairat Almaty en la Conference League y sufrido una dura derrota en casa por 0-3 ante el Parma. En esos cinco partidos, el Atalanta marcó ocho goles y encajó diez, reflejo de sus problemas defensivos durante este periodo.

El Genoa ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos de la Serie A. Su encuentro más reciente acabó con una derrota por 1-2 a domicilio ante el AC Milan, aunque antes había encadenado tres victorias consecutivas frente al Lecce, la Juventus y el Venezia. El equipo de De Rossi marcó seis goles y encajó cuatro en esos cinco partidos, con las victorias consecutivas sobre la Juventus y el Lecce como resultados más destacados.

Atalanta-Genoa: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 2 de mayo de 2026 en la Serie A y terminó 0-0 en el New Balance Arena. Antes, el Genoa derrotó al Atalanta por 0-1 en casa en diciembre de 2025 en la liga, mientras que el Atalanta ganó por 4-0 el duelo entre ambos de la Coppa Italia en diciembre de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el Atalanta ha logrado dos victorias y el Genoa una, además de dos empates. En ese periodo, el Atalanta ha marcado diez goles y el Genoa, cuatro.