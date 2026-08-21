Cómo conseguir entradas para el Aston Villa vs Nottingham Forest: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Villa Park estará vibrando cuando el Aston Villa se enfrente a otro equipo de las Midlands, el Nottingham Forest, en un atractivo duelo de la Premier League el sábado 12 de septiembre, y tú podrías estar allí reservando ya tus entradas.

Puede que muchas de las figuras del Aston Villa en la Europa League se hayan marchado en busca de nuevos destinos, pero la afición vestida de granate y azul cielo confía plenamente en Unai Emery, que ha superado con brillantez obstáculos anteriores. El Villa no ganó ninguno de sus cinco primeros partidos de la Premier League la temporada pasada, antes de lograr 12 victorias en sus siguientes 13 encuentros.

El Forest viaja a Birmingham todavía en busca de regularidad tras la llegada en verano de Oliver Glasner. Sin distracciones europeas esta vez, el Nottingham Forest estará totalmente centrado en escalar posiciones en la Premier League esta temporada.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Aston Villa vs Nottingham Forest, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Aston Villa y Nottingham Forest?

El Aston Villa vs Nottingham Forest se disputa en Villa Park (Birmingham) el sábado 12 de septiembre, con inicio programado a las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 10:00 Villa Park

Cómo comprar entradas para el Aston Villa vs Nottingham Forest de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los actuales abonados conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran dentro de un plazo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota entradas, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa vs Nottingham Forest de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, junior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización de los partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en la grada lateral y en los niveles inferiores tienen precio premium, mientras que los asientos en los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, se encuentran entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de máximo nivel con la mayor cantidad de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

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