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Cómo conseguir entradas para el Aston Villa vs Nottingham Forest: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Dos ex campeones de Europa se verán las caras en Villa Park este septiembre y hoy puedes asegurarte tu asiento

Villa Park estará vibrando cuando el Aston Villa se enfrente a otro equipo de las Midlands, el Nottingham Forest, en un atractivo duelo de la Premier League el sábado 12 de septiembre, y tú podrías estar allí reservando ya tus entradas.

Puede que muchas de las figuras del Aston Villa en la Europa League se hayan marchado en busca de nuevos destinos, pero la afición vestida de granate y azul cielo confía plenamente en Unai Emery, que ha superado con brillantez obstáculos anteriores. El Villa no ganó ninguno de sus cinco primeros partidos de la Premier League la temporada pasada, antes de lograr 12 victorias en sus siguientes 13 encuentros.

El Forest viaja a Birmingham todavía en busca de regularidad tras la llegada en verano de Oliver Glasner. Sin distracciones europeas esta vez, el Nottingham Forest estará totalmente centrado en escalar posiciones en la Premier League esta temporada.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Aston Villa vs Nottingham Forest, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Aston Villa y Nottingham Forest?

El Aston Villa vs Nottingham Forest se disputa en Villa Park (Birmingham) el sábado 12 de septiembre, con inicio programado a las 15:00 BST.

crest
Premier League - Jornada 4
Villa Park

Cómo comprar entradas para el Aston Villa vs Nottingham Forest de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los actuales abonados conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran dentro de un plazo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota entradas, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente para los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa vs Nottingham Forest de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, junior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización de los partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en la grada lateral y en los niveles inferiores tienen precio premium, mientras que los asientos en los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, se encuentran entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de máximo nivel con la mayor cantidad de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

Forma

AVL

AVL - Formulario

BMG
L2-1
BHA
L4-0
ARS
L0-1
HUL
D0-0
CLB
W2-3
Gol marcado (encajado)
4/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
NFO

NFO - Formulario

B29
W2-0
LEE
L0-1
LEE
L0-2
LIV
D2-2
TOT
D0-0
Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Aston VillaEmpateNottingham Forest
3
1
1
Europa League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
F
Europa League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
10Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Noticias de los equipos y plantillas

Aston Villa contra Nottingham Forest alineaciones

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formación
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
Z. SuzukiZ. SuzukiA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaI. MaatsenI. MaatsenVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfP. TorresP. TorresE. BuendiaE. BuendiaB. KamaraB. KamaraJ. McGinnJ. McGinnR. BarkleyR. Barkleyteam-logoG. HemmingsN. JacksonN. JacksonM. SelsM. SelsO. DiomandeO. DiomandeMurilloMurilloO. AinaO. AinaX. SchlagerX. SchlagerDaniel MuñozDaniel MuñozN. WilliamsN. WilliamsJ. McAteeJ. McAteeM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteD. NdoyeD. NdoyeL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Aston Villa

Once inicial

Nottingham Forest

Suplentes

Manager

  • U. Emery
  • O. Glasner
Aston Villa

Lesiones y suspensiones

Nottingham Forest

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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