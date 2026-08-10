Cómo conseguir entradas para el Arsenal vs Coventry City: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

La temporada 2026/27 de la Premier League arranca por todo lo alto en el Emirates el viernes 21 de agosto, con el vigente campeón, el Arsenal, midiéndose al recién ascendido Coventry City.

Tras haber roto por fin esa barrera después de terminar segundo en tres campañas consecutivas, el Arsenal busca ahora mantener su impulso mientras intenta defender con éxito el título por primera vez desde 1935.

El Arsenal marcó 10 goles en sus dos enfrentamientos anteriores con el Coventry, y la afición red confiará en que los hombres de Arteta comiencen con buen pie en casa. Puedes estar allí para presenciar el partido inaugural de la temporada reservando ya tus entradas.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Arsenal vs Coventry City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Arsenal y Coventry City?

El Arsenal recibe al Coventry City en el Emirates Stadium, en el norte de Londres, con el inicio programado para las 20:00 (BST) del viernes 21 de agosto.

Cómo comprar entradas para el Arsenal vs Coventry City de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o liberan los partidos que no van a usar para devolverlos al club.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se inscriben durante un plazo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los socios que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no socio prácticamente no existe en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Arsenal vs Coventry City de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrece precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros en niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en las bandas y en los niveles inferiores tienen precios premium, mientras que los asientos de los niveles superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca salen a la venta general ni a sorteos básicos de membresía.

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