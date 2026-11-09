Arsenal Hotspur recibe al Manchester City el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Emirates Stadium de Londres.

El enfrentamiento más reciente tuvo lugar en la FA Community Shield el 16 de agosto de 2026, cuando el Arsenal logró una contundente victoria por 3-0. En su último duelo de la Premier League, disputado en abril de 2026, el Manchester City se impuso por un ajustado 2-1 en el Etihad Stadium.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Arsenal contra el Manchester City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Arsenal contra el Manchester City de la Premier League?

El Arsenal contra el Manchester City se disputará en el Emirates Stadium de Londres el domingo 29 de noviembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal contra el Manchester City de la Premier League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Arsenal y el Manchester City:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del Arsenal FC: Los socios con un abono Red, Silver o Junior pueden participar en el sorteo de entradas para los partidos en casa en el Emirates Stadium. Las entradas que queden después del sorteo suelen ponerse a disposición de los socios a través de la plataforma oficial Ticket Exchange.

Los socios con un abono Red, Silver o Junior pueden participar en el sorteo de entradas para los partidos en casa en el Emirates Stadium. Las entradas que queden después del sorteo suelen ponerse a disposición de los socios a través de la plataforma oficial Ticket Exchange. Web oficial del Manchester City FC: Si apoyas al equipo visitante, consulta el portal oficial de entradas del Manchester City para conocer los detalles del cupo y los requisitos para los partidos fuera de casa aplicables a los titulares de abonos de temporada y a los socios oficiales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Arsenal contra el Manchester City de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Arsenal y el Manchester City:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de acceso general mediante sorteo: Cuestan desde aproximadamente 28 £ hasta más de 100 £ , según el nivel de la grada y la categoría del partido.

Cuestan desde aproximadamente hasta más de , según el nivel de la grada y la categoría del partido. Club Level (VIP / hospitality): Suelen costar a partir de entre 250 y más de 400 £ por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Asientos estándar de reventa: Suelen costar a partir de entre 100 y más de 200 £ para localidades de la grada superior o asientos estándar.

Suelen costar a partir de entre para localidades de la grada superior o asientos estándar. Asientos prémium o de grada inferior de reventa: Cuestan entre 300 £ y más de 700 £ por entrada, según lo cerca que esté la fecha del partido y la demanda general.

Arsenal contra Manchester City en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Arsenal y el Manchester City

El Arsenal ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado uno, sin sufrir ninguna derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Everton en la Premier League, y también ganó 1-0 a domicilio al Nottingham Forest en liga. Durante esa racha, el Arsenal empató 2-2 con el Bayern de Múnich en la Champions League y marcó 10 goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

El Manchester City ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su encuentro más reciente terminó en una derrota por 2-1 ante el Aston Villa en la Premier League, y también cayó por 4-2 frente al Paris Saint-Germain en la Champions League. En ese mismo periodo, el City ganó 3-0 al Liverpool a domicilio y goleó 5-1 al AEK de Atenas en Europa.

Arsenal contra Manchester City: Enfrentamientos recientes

El duelo más reciente entre ambos equipos fue un partido de la Community Shield disputado el 16 de agosto de 2026, que el Arsenal ganó por 3-0. En el anterior enfrentamiento de la Premier League, disputado en abril de 2026, el Manchester City ganó 2-1 en el Etihad Stadium. En los últimos cinco duelos entre ambos, el Arsenal ha ganado dos veces, el City otras dos y un partido terminó en empate.