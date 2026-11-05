Arsenal Hotspur recibe al Manchester City el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Emirates Stadium de Londres.

El enfrentamiento más reciente tuvo lugar en la FA Community Shield el 16 de agosto de 2026, cuando el Arsenal logró una contundente victoria por 3-0. En su último encuentro de Premier League, disputado en abril de 2026, el Manchester City se impuso por un ajustado 2-1 en el Etihad Stadium.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Arsenal contra el Manchester City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Arsenal contra el Manchester City de Premier League?

El Arsenal contra el Manchester City se disputa en el Emirates Stadium de Londres el domingo 29 de noviembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal contra el Manchester City de Premier League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de Premier League entre el Arsenal y el Manchester City:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del Arsenal FC: Los aficionados con abono Red, Silver o Junior pueden participar en el sorteo de entradas para los partidos en casa en el Emirates Stadium. Las entradas que queden tras el sorteo suelen ponerse a disposición de los abonados a través de la plataforma oficial Ticket Exchange.

Los aficionados con abono Red, Silver o Junior pueden participar en el sorteo de entradas para los partidos en casa en el Emirates Stadium. Las entradas que queden tras el sorteo suelen ponerse a disposición de los abonados a través de la plataforma oficial Ticket Exchange. Web oficial del Manchester City FC: Si apoyas al equipo visitante, consulta el portal oficial de venta de entradas del Manchester City para conocer los detalles de su cupo y los requisitos para los abonados de temporada y socios oficiales que quieran asistir al partido fuera de casa.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Premier League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Arsenal contra el Manchester City de Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de Premier League entre el Arsenal y el Manchester City:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales mediante sorteo: Cuestan desde aproximadamente 28 £ hasta más de 100 £ , según la zona de asiento y la categoría del partido.

Cuestan desde aproximadamente hasta más de , según la zona de asiento y la categoría del partido. Club Level (VIP / hospitalidad): Suelen partir de unas 250 £ y llegar a 400 £ o más por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Asientos estándar de reventa: Suelen partir de unas 100 £ y llegar a 200 £ o más para asientos de la grada superior o asientos estándar.

Suelen partir de unas para asientos de la grada superior o asientos estándar. Asientos prémium o de la grada inferior de reventa: Cuestan entre 300 £ y 700 £ o más por entrada, según lo cerca que esté el partido y la demanda general.

Arsenal contra Manchester City de Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Arsenal y el Manchester City

El Arsenal ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado uno, sin sufrir ninguna derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Everton en la Premier League, y también ganó por 1-0 a domicilio al Nottingham Forest en liga. El Arsenal empató 2-2 con el Bayern de Múnich en la Champions League durante esa racha, en la que marcó 10 goles y encajó cuatro en los cinco encuentros.

El Manchester City ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Aston Villa en la Premier League, y también perdió 4-2 contra el Paris Saint-Germain en la Champions League. En ese mismo periodo, el City ganó 3-0 a domicilio al Liverpool y goleó 5-1 al AEK Atenas en Europa.

Arsenal contra Manchester City: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue un partido de la Community Shield disputado el 16 de agosto de 2026, que el Arsenal ganó por 3-0. En el anterior encuentro de Premier League, jugado en abril de 2026, el Manchester City venció por 2-1 en el Etihad Stadium. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el Arsenal ha ganado dos veces, el City otras dos y un partido terminó en empate.