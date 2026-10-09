El Arsenal recibe al Everton City el sábado 24 de octubre de 2026 en el Emirates Stadium de Londres.

Arsenal y Everton protagonizan uno de los enfrentamientos más repetidos del fútbol inglés, ya que se han medido en más de 220 ocasiones en todas las competiciones. Históricamente, el Arsenal ha llevado la voz cantante en esta rivalidad, acumulando más de 110 victorias ante el Everton.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Arsenal vs. Everton, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Arsenal vs Everton de la Premier League?

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal vs Everton de la Premier League?

Aquí tienes las principales opciones para comprar entradas para un partido de la Premier League entre Arsenal y Everton:

1. Canales oficiales principales

Membresía oficial del Arsenal (Primary Ticket Exchange / taquilla): Es la forma estándar y más fiable de comprar entradas para los partidos en casa en el Emirates Stadium. Los miembros oficiales tienen acceso a sorteos de entradas y al intercambio oficial de entradas del club para comprar asientos directamente a los abonados.

Membresía oficial del Everton (cupo para la grada visitante): Para sentarse en la zona visitante, las entradas deben comprarse directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Everton, lo que normalmente requiere una membresía activa del Everton y suficientes puntos de prioridad de reserva.

2. Plataformas secundarias de entradas

Las plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub suelen tener asientos anunciados por revendedores si se agotan las entradas oficiales, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Arsenal vs Everton de la Premier League?

Los precios oficiales de las entradas para un partido en casa del Arsenal en la Premier League dependen de si el encuentro está designado como de categoría A, B o C, y el Everton suele entrar en la categoría B.

1. Canales oficiales principales

Membresía oficial del Arsenal (partido de categoría B): Las entradas estándar de adulto para el día de partido compradas directamente a través del sorteo del club o del intercambio de entradas suelen oscilar entre 38,00 £ y 75,50 £ , según la grada y la ubicación del asiento en el Emirates Stadium.

Tarifas reducidas (canales oficiales): Las entradas con descuento para Junior Gunners, Cannon Members y Senior Citizens suelen oscilar entre 10,40 £ y 39,25 £ .

2. Plataformas secundarias de entradas

Cuando se agotan los cupos oficiales, las plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub suelen ofrecer entradas de adulto a partir de 118 £ a 145 £+ por asiento debido a la demanda y a los recargos.

Arsenal vs Everton de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Arsenal vs Everton

El Arsenal llega a este encuentro con un balance reciente irregular, con tres victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, además de una derrota y un triunfo en copa. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 3-0 en Brighton en la Premier League, un resultado que puso fin a lo que había sido un inicio de campaña impecable. Antes de ese tropiezo, el Arsenal había ganado a domicilio al Sunderland, había vencido al SSC Napoli en la Champions League y había derrotado al Chelsea por 2-1 en liga. En esos cinco partidos, el Arsenal marcó nueve goles y encajó cuatro, y la derrota ante el Brighton representó los cuatro tantos recibidos.

El Everton llega con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Moyes venció al Ipswich por 1-0 en su partido más reciente de la Premier League y también avanzó en la Carabao Cup con un triunfo por 1-0 sobre el Wolverhampton Wanderers. Su rendimiento liguero incluye empates ante el Tottenham y el Manchester United, lo que sugiere que es un equipo capaz de rascar puntos ante rivales más fuertes.

Arsenal vs Everton: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en marzo de 2026 en el Emirates Stadium, donde el Arsenal ganó 2-0. En los últimos cinco cara a cara en la Premier League, el Arsenal ha ganado tres, ha empatado uno y no ha perdido ninguno ante el Everton. El Arsenal ha marcado siete goles en esos duelos y ha encajado dos, lo que subraya su dominio en este emparejamiento concreto en las últimas temporadas.