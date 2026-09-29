La campeona del mundo, Argentina, recibe a Benín el 6 de octubre de 2026 en el icónico Estadio Mas Monumental de Buenos Aires para un histórico partido internacional.

Bautizado como The Last Tango, este emotivo encuentro marcará la última aparición internacional de Lionel Messi con Argentina, poniendo el broche a una carrera extraordinaria.

Con aficionados al fútbol de todo el mundo deseando presenciar esta despedida histórica, GOAL tiene toda la información que necesitas sobre la disponibilidad de entradas, los precios y cómo asegurar tu asiento ahora mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del amistoso entre Argentina y Benín?

Amistosos - Jornada 1 6 oct 2026 - 19:00

¿Dónde comprar entradas para el Argentina vs Benín?

Las entradas oficiales para el partido entre Argentina y Benín en el Estadio Mas Monumental se pusieron a la venta a través de DeporTick, la plataforma oficial de venta primaria de la Asociación del Fútbol Argentino. Los aficionados que busquen entradas a precio oficial deben registrar una cuenta en DeporTick para completar la compra. Sin embargo, debido a que este partido marca el último encuentro internacional de Messi, las asignaciones oficiales se agotaron rápidamente.

Si no pudiste conseguir una entrada durante la venta inicial, StubHub es tu opción si los anuncios en el sitio oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Argentina vs Benín?

Los precios oficiales de las entradas en DeporTick empiezan en 60 $ USD para las populares de admisión general de pie. Los asientos de grada en el anillo superior parten de unos 120 $ USD, mientras que las localidades preferentes en el anillo inferior llegan hasta los 320 $ USD, dependiendo del sector del estadio.

Si las opciones oficiales ya no están disponibles, StubHub es tu opción si los anuncios en el sitio oficial están agotados. ccasion en directo.

Aquí tienes un resumen rápido de los precios de salida:

Admisión general popular (oficial): Desde 60 $ USD

Platea Alta Upper Tier (oficial): Desde 120 $ USD

Platea Media & Lower Tier (oficial): De 210 $ USD a 320 $ USD

Admisión general en mercado secundario (StubHub): Desde 78 $ USD

Argentina vs Benín, amistoso: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Argentina y Benín

Argentina ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, y su única derrota llegó contra España en la final del Mundial 2026. Su victoria más reciente antes de esa final fue un triunfo por 1-2 sobre Inglaterra en semifinales. A lo largo de esos cinco encuentros, Argentina marcó 10 goles y encajó seis. Venció a Suiza por 3-1 y superó por la mínima a Egipto por 3-2 y a Cabo Verde por 3-2 en las rondas anteriores, mostrando una capacidad constante para ver puerta.

Benín ha firmado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con empate 1-1 ante Burkina Faso en la clasificación para la Copa Africana de Naciones. Sufrió una dura derrota por 5-1 ante Togo en un amistoso en junio, aunque sí logró victorias contra Guinea y Liberia a principios de año.

Argentina vs Benín: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos directos entre Argentina y Benín para este partido. Se actualizará más contexto histórico si los registros pasan a estar disponibles antes del saque inicial.



