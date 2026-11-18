El Angers recibe al Strasbourg el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Stade Raymond Kopa de Angers.

A pesar de la igualdad en el balance general, los últimos enfrentamientos han deparado mucha emoción, con la contundente victoria del Strasbourg por 5-0 en casa en octubre de 2025 como resultado más destacado. El Angers mostró carácter en el duelo más reciente, disputado en mayo de 2026: remontó el penalti transformado por Julio Enciso y logró empatar 1-1 en Angers gracias a un gol de Goduine Koyalipou en la segunda parte.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Angers-Strasbourg, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Angers-Strasbourg de la Ligue 1?

El Angers-Strasbourg se disputa en el Stade Raymond Kopa de Angers el sábado 12 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Angers-Strasbourg de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Angers-Strasbourg de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Las entradas para las gradas locales del Stade Raymond Kopa se pueden comprar directamente en la web oficial de venta de entradas del Angers SCO (billetterie.angers-sco.fr). Si quieres sentarte en la zona de la afición visitante, puedes adquirirlas a través del portal oficial del RC Strasbourg Alsace.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan los cupos de venta iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Angers-Strasbourg de la Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Angers-Strasbourg de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Gradas detrás de las porterías (fondos / Tribune Copain o Poutet): Normalmente cuestan entre 15 € y 25 € .

Normalmente cuestan entre . Gradas laterales o centrales (laterales / Tribune Saint-Léonard o Jean Bouin): Suelen costar entre 30 € y 60 € .

Suelen costar entre . Paquetes VIP y de hospitality: Generalmente cuestan desde 120 € hasta más de 250 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas más económicas o de fondo: Generalmente parten de unos 28 € a 35 € .

Generalmente parten de unos . Asientos estándar en zonas centrales y laterales: Suelen anunciarse entre 50 € y 90 € .

Suelen anunciarse entre . Asientos prémium o de alta demanda: Pueden alcanzar precios de 100 € a 140 € o más.

Angers-Strasbourg de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Angers y Strasbourg

El Angers acumula cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Niza el 8 de noviembre, y también cayó por 5-1 frente al Brest en esa racha. El empate sin goles contra el Lorient supone su único punto en esos cinco encuentros. El Angers marcó tres goles y encajó nueve durante ese periodo.

El Strasbourg ha ganado uno, empatado cero y perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante el Toulouse el 6 de noviembre, después de vencer por 5-1 al Auxerre en casa el 1 de noviembre. También perdió contra el Rennes, el Paris Saint-Germain y el Niza en esa serie de cinco partidos. El Strasbourg marcó diez goles y encajó nueve en esos encuentros.

Angers-Strasbourg: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 10 de mayo de 2026, cuando el Angers y el Strasbourg empataron 1-1 en un partido de Ligue 1 disputado en el Stade Raymond Kopa. Antes, el Strasbourg había ganado 5-0 cuando ambos equipos se enfrentaron en Estrasburgo en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Strasbourg suma dos victorias, las mismas que el Angers, y ha habido un empate. Ambos equipos han marcado un total de 11 goles en esos partidos.