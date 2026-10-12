El Angers recibe al Lorient el domingo 25 de octubre de 2026 en el Stade Raymond Kopa de Angers.

En su enfrentamiento oficial más reciente, disputado en febrero de 2026, el FC Lorient ganó 2-0 en casa gracias a los goles de Pablo Pagis y Jean-Victor Makengo. Más tarde, en agosto de 2026, el Angers derrotó al Lorient por 2-1 en un amistoso de pretemporada gracias a un doblete de Jim Allevinah en la primera parte.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Angers-Lorient, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Angers-Lorient de la Ligue 1?

Ligue 1 - Jornada 8 25 oct 2026 - 12:15 Stade Raymond Kopa

¿Cómo comprar entradas para el Angers-Lorient de la Ligue 1?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre el Angers SCO y el FC Lorient en el Stade Raymond Kopa:

1. Canales oficiales de los clubes

Taquilla oficial del Angers SCO: La opción principal y más segura es comprar directamente en el portal de venta de entradas del Angers SCO. Las entradas se venden a su precio oficial, sin recargos de terceros, y recibirás entradas electrónicas verificadas.

Taquillas del Stade Raymond Kopa: También se pueden comprar entradas directamente en las taquillas del estadio el día del partido, siempre que no se hayan agotado.

2. Grada visitante (para aficionados del Lorient)

Web oficial del FC Lorient: Los aficionados visitantes que quieran sentarse en la zona reservada para ellos en el Stade Raymond Kopa deben estar atentos a la página oficial de venta de entradas del FC Lorient, ya que las localidades para la grada visitante suelen distribuirse directamente a través del club visitante.

3. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de venta directa, plataformas como StubHub ofrecen entradas de vendedores particulares. Los precios en estas plataformas pueden variar según la ubicación del asiento y la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Angers-Lorient de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre el Angers SCO y el FC Lorient en el Stade Raymond Kopa varían según el nivel, la categoría de la grada y el lugar de compra:

1. Entradas oficiales del club (precio original)

Si se compran directamente a través del sistema oficial de venta de entradas del Angers SCO o en las taquillas del estadio:

Gradas detrás de las porterías: Aproximadamente entre 15 € y 25 €

Gradas laterales y centrales: Aproximadamente entre 30 € y 60 €

Paquetes VIP y de hospitalidad: Suelen costar entre 120 € y más de 250 € , según el servicio de restauración y el acceso a salas incluidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de venta directa, plataformas como StubHubofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda en el mercado de reventa:

Entradas más económicas / detrás de las porterías: Desde unos 30 € a 40 € por entrada.

Categorías estándar 2 y 1: Suelen costar entre 50 € y 90 € .

Asientos destacados en las gradas laterales: Cuestan entre 100 € y más de 140 € .

Precio medio de reventa: En general, suele situarse entre 85 € y 90 € .

Angers-Lorient de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Angers y el Lorient

El Angers llega a este partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Ligue 1. Su resultado más reciente fue una cómoda victoria por 2-0 ante el Troyes. Antes, en esa misma serie de partidos, también ganó 1-3 a domicilio frente al Auxerre. Un empate sin goles ante el Le Havre y las derrotas contra el Rennes y el Lille completan una racha de resultados irregular, aunque en mejoría.

El Lorient suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Ganó 0-1 a domicilio al Lens, pero después empató con el Toulouse y perdió ante el Le Mans. La derrota por 1-2 frente al Troyes fue otro de los puntos bajos de esa serie. El equipo de Dujeux ha demostrado que puede competir, pero los resultados no le han acompañado de forma constante.

Angers-Lorient: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue un amistoso de pretemporada disputado en agosto de 2026, que el Angers ganó por 2-1. En competición oficial, su último duelo de Ligue 1 tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Lorient se impuso por 2-0 en casa. En los cinco partidos registrados entre ambos, el Angers presenta un mejor balance de enfrentamientos directos, aunque el Lorient ha demostrado que puede vencer a su rival cuando se dan las circunstancias favorables.