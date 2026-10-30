Al Shamal se enfrenta a Al Ahli el 23 de noviembre de 2026 en un esperado duelo de la Liga de Campeones Élite de la AFC. Este encuentro de la fase de grupos, que se disputará en el estadio Al Bayt de Qatar, promete emociones fuertes mientras dos ambiciosos clubes de Oriente Medio luchan por la gloria continental.

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¿Cuándo empieza el Al-Shamal contra Al Ahli de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

AFC Liga de Campeones - Jornada 5 23 nov 2026 - 11:00

¿Dónde comprar entradas para el Al Shamal contra Al Ahli?

Los aficionados que quieran asistir al partido pueden consultar el portal oficial de venta de entradas de la AFC o la página web del club anfitrión para adquirir entradas de venta general. Las plataformas oficiales son siempre el primer lugar donde buscar entradas normales cuando salen a la venta.

Ticombo es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. Ofrece una amplia variedad de entradas para el partido y brinda a los aficionados una alternativa fiable para encontrar asiento en el estadio Al Bayt incluso después de que se agoten las primeras localidades disponibles.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Shamal contra Al Ahli?

Se espera que las entradas normales en la plataforma oficial de venta cuesten desde unos 35 $ para los partidos de la fase de grupos de la región Oeste. Se recomienda a los aficionados que se den prisa, ya que las entradas más baratas se agotan rápidamente en los encuentros en los que participan clubes saudíes destacados.

Los precios en el mercado secundario parten de aproximadamente 254 $, según la categoría del asiento y la demanda a medida que se acerca la fecha del partido.

Al-Shamal contra Al Ahli en la Liga de Campeones Élite de la AFC: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al-Shamal y Al Ahli

Al-Shamal ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Al Hilal en la Liga de Campeones Élite de la AFC, aunque antes había perdido 0-4 frente a Al-Duhail en la Stars League. En esa racha empató 0-0 tanto con Lusail SC como con Tractor y cayó 2-3 ante Qatar SC. Al-Shamal marcó tres goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Al Ahli ha ganado sus últimos cinco partidos. En el más reciente se impuso 2-1 a Al-Gharafa en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Durante esa racha también venció 4-1 a Al Khaleej y 4-0 a Al Fateh en la Saudi Pro League. Completan la serie una victoria por 3-1 ante Al-Wasl en la Liga de Campeones Élite de la AFC y un triunfo por 3-2 a domicilio frente a Al-Fayha. Al Ahli marcó 16 goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Al-Shamal contra Al Ahli: Enfrentamientos directos recientes

El conjunto de datos proporcionado no contiene información sobre enfrentamientos directos entre Al-Shamal y Al Ahli. Se añadirá más contexto histórico cuando haya información disponible a medida que se acerque el partido.