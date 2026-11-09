Al-Shamal se enfrenta al Al Ahli saudí el lunes 23 de noviembre de 2026 en un emocionante partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC Élite. El esperado encuentro se disputará en el espectacular estadio Al Bayt.

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¿Cuándo empieza el Al-Shamal contra Al Ahli de la Liga de Campeones de la AFC Élite?

El Al-Shamal contra Al Ahli, correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones de la AFC Élite, comienza a las 19:00, hora local, el lunes 23 de noviembre de 2026.

AFC Liga de Campeones - Jornada 5 23 nov 2026 - 11:00

¿Dónde comprar entradas para el Al-Shamal contra Al Ahli saudí?

La mejor opción para conseguir entradas son los canales oficiales de venta del club y del torneo. Se recomienda a los aficionados consultar primero esos canales a medida que se pongan localidades a la venta antes del partido.

Si se agotan las entradas en la web oficial, puedes recurrir a la plataforma de reventa Grintahub. En su página dedicada a este encuentro de la Liga de Campeones de la AFC Élite puedes consultar las localidades disponibles y completar la compra.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Shamal contra Al Ahli saudí?

Encontrar la entrada más barata suele ser la prioridad tanto de los aficionados que viajan como de los seguidores locales. A través de los canales oficiales del club, las entradas generales estándar para este partido cuestan desde 30 SAR y, por lo general, llegan hasta los 150 SAR en las localidades de la grada inferior.

En plataformas de reventa como Grintahub, los precios parten de aproximadamente 50 SAR para las entradas de acceso general. Comprar cuanto antes es la mejor forma de conseguir el precio más bajo antes de que aumente la demanda de cara al partido.

Al-Shamal contra Al Ahli en la Liga de Campeones de la AFC Élite: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al-Shamal y Al Ahli

Al-Shamal ha sumado dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 5-0 ante Al-Sailiya en la Stars League el 7 de noviembre, después de perder 1-0 frente a Esteghlal en la Liga de Campeones de la AFC Élite. Anteriormente, venció 3-1 a Al Hilal en la competición continental, pero cayó 4-1 ante Al-Sadd y 3-2 frente a Qatar SC en competiciones nacionales. En esos cinco partidos, Al-Shamal marcó 10 goles y encajó nueve.

Al Ahli ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó en empate 0-0 contra Al-Sadd en la Liga de Campeones de la AFC Élite el 2 de noviembre, después de una dura derrota liguera por 6-1 ante Al Shabab. Antes de esos dos resultados, Al Ahli había ganado tres partidos consecutivos: 2-1 a Al-Gharafa, 4-1 a Al Khaleej y 3-2 a Al-Fayha. En esos cinco encuentros, Al Ahli marcó ocho goles y encajó nueve.

Al-Shamal contra Al Ahli: resultados de sus últimos enfrentamientos

No hay datos disponibles de los últimos cinco enfrentamientos entre Al-Shamal y Al Ahli. Se añadirá información sobre sus precedentes a medida que esté disponible, más cerca de la fecha del partido.