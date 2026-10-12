Cómo conseguir entradas para el Al-Sadd contra el Al Hilal: precios de la Liga de Campeones Élite de la AFC, información del partido, venta de última hora y más

La Liga de Campeones Élite de la AFC presenta un duelo de máxima exigencia entre dos equipos de Asia Occidental: el Al Sadd SC, campeón de Qatar, y el Al Hilal, una potencia de Arabia Saudí. Ambos clubes gozan de un enorme prestigio continental, lo que convierte este choque de la fase de grupos en uno de los partidos más esperados del calendario futbolístico.

Los enfrentamientos entre el Al Sadd y el Al Hilal suelen ofrecer un ritmo trepidante, un ambiente apasionado y fútbol de primer nivel sobre el césped. Los aficionados de toda la región están deseando conseguir entradas para este gran encuentro.

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¿A qué hora empieza el Al Sadd contra el Al Hilal de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión del Al Sadd contra el Al Hilal, pero la hora de inicio se confirmará cuando se acerque el partido.

AFC Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 12:00

¿Dónde comprar entradas para el Al Sadd SC contra el Al Hilal?

Las entradas oficiales se ponen a la venta directamente a través de las principales plataformas de venta y los portales de los clubes anfitriones, como Webook y BLU Store. Los aficionados pueden registrarse y comprar entradas generales directamente en estos canales en cuanto se habiliten los cupos.

Si se agotan las entradas en la web oficial, GrintaHub es otra opción. Esta plataforma de reventa ofrece a los aficionados alternativas para comprar entradas una vez agotados por completo los cupos oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Sadd SC contra el Al Hilal?

En los canales oficiales de venta, las entradas generales cuestan a partir de 30 SAR, aunque las localidades preferentes junto al terreno de juego y las zonas VIP son considerablemente más caras.

En plataformas de reventa como GrintaHub, los precios suelen partir de unos 100 SAR, según el asiento elegido, su ubicación y la demanda de los aficionados en cada momento.

Al Sadd contra Al Hilal en la Liga de Campeones Élite de la AFC: Todo lo que debes saber

Estado de forma del Al Sadd y el Al Hilal

El Al Sadd ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su única derrota llegó en la Liga de Campeones Élite de la AFC, cuando cayó por 3-0 ante el Esteghlal el 14 de septiembre. En sus cuatro victorias marcó 16 goles y encajó ocho, incluidos un triunfo a domicilio por 3-6 ante el Al-Sailiya y otro por 2-6 frente al Qatar SC. Su rendimiento en las competiciones nacionales ha sido sólido, aunque ha mostrado debilidades defensivas en partidos con muchos goles.

El Al Hilal también ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y solo perdió ante el Neom SC en la Liga Profesional Saudí el 7 de septiembre. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 frente al Al-Gharafa en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 15 de septiembre. En esos cinco encuentros marcó 11 goles y encajó cuatro. El 6-0 ante el Al-Taawoun fue su actuación más contundente de esa racha.

Al Sadd contra Al Hilal: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 13 de abril de 2026, cuando el Al Sadd ganó por 7-5 a domicilio ante el Al Hilal en un partido repleto de goles. En los últimos cinco enfrentamientos directos en la Liga de Campeones Élite de la AFC, el Al Hilal lleva ventaja por 3-2 en victorias, aunque ambos equipos suman 28 goles en esos encuentros. Entre los duelos anteriores figuran una victoria del Al Hilal por 3-1 en octubre de 2025 y un empate a 1 en el campo del Al Sadd en noviembre de 2024.



