La Liga de Campeones Élite de la AFC presenta un duelo imperdible entre dos potencias regionales: el Al Sadd catarí y el Al Ahli saudí se enfrentan en el estadio Jassim Bin Hamad de Doha. Ambos clubes cuentan con una gran trayectoria en la región, plantillas repletas de estrellas y grandes ambiciones continentales.

GOAL tiene toda la información esencial sobre el partido, los horarios de inicio y las opciones para comprar entradas, para que puedas reservar tu asiento y verlo en directo.

¿Cuándo empieza el Al Sadd contra el Al Ahli de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión de este partido. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el inicio para conocer los canales de televisión y las opciones de streaming en directo confirmados.

AFC Liga de Campeones - Jornada 4 2 nov 2026 - 11:00

¿Dónde comprar entradas para el Al Sadd SC contra el Al Ahli saudí?

Las entradas oficiales para los partidos del Al Sadd en casa en la Liga de Campeones Élite de la AFC se distribuyen principalmente a través de la plataforma oficial de venta de entradas del Al Sadd SC y de distribuidores oficiales autorizados en Catar. Se recomienda a los aficionados consultar primero si quedan entradas generales en la página oficial.

Si las entradas se han agotado por completo en el punto de venta oficial, puedes recurrir a plataformas de venta secundaria como Grintahub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Sadd SC contra el Al Ahli saudí?

El precio de las entradas para los partidos de la Liga de Campeones Élite de la AFC varía según la categoría de los asientos, la grada elegida y la demanda para el encuentro.

En la plataforma oficial de venta de entradas, las entradas estándar suelen costar a partir de unos 20 a 35 SAR para las zonas generales.

Si se agotan las entradas oficiales, la disponibilidad dependerá de las ofertas en el mercado secundario. En plataformas como Grintahub, las entradas generales cuestan aproximadamente a partir de 50 SAR.

Para conseguir las entradas más baratas, actúa rápido cuando se pongan a la venta las entradas oficiales o consulta los asientos disponibles en las plataformas de reventa antes de que cambien los precios.

Al Sadd contra Al Ahli en la Liga de Campeones Élite de la AFC: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Sadd y el Al Ahli

El Al Sadd ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha perdido uno y no ha registrado ningún empate en esa serie. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante el Esteghlal en la Liga de Campeones Élite de la AFC, aunque antes había vencido al Al-Sailiya por 6-3 y al Al-Gharafa por 4-1 en la Stars League. En esos cinco partidos, el Al Sadd marcó 16 goles y encajó 8, cifras que reflejan una etapa de vocación ofensiva, pero con irregularidad defensiva.

El Al Ahli suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Venció al Al Hazem por 3-1 en la liga saudí antes de perder por 2-1 ante el Mamelodi Sundowns en la Copa Intercontinental de la FIFA, su resultado más reciente. La victoria por 5-0 ante el Al Riyadh en un partido anterior de esa serie demuestra su potencial ofensivo: ha marcado 12 goles en esos cinco encuentros y ha encajado 8.

Al Sadd contra Al Ahli: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó el 4 de noviembre de 2025 en la Liga de Campeones Élite de la AFC y terminó con una victoria del Al Ahli por 2-1 en campo del Al Sadd. Antes, el Al Ahli también había ganado por 3-1 en campo del Al Sadd en febrero de 2025, en la misma competición. De los cinco enfrentamientos directos incluidos en los datos, el Al Ahli ha ganado tres, el Al Sadd uno y otro terminó en empate.