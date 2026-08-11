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1ª División
team-logoAl Riyadh
Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl Nasr FC
Book Al Riyadh vs Al Nassr FC Tickets
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Cómo conseguir entradas para el Al Riyadh vs Al Nassr FC: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
Al Riyadh
Al Nasr FC

Al Riyadh se enfrenta a Al Nassr FC en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al-Riyadh recibe al vigente campeón, Al-Nassr, en el Prince Faisal bin Fahd Stadium en la segunda jornada de la temporada 2026/27 de la Saudi Pro League, en un partido con objetivos muy distintos para cada equipo. Al-Riyadh sobrevivió a una tensa campaña 2025/26, terminó 15.º y evitó el descenso por muy poco, mientras que Al-Nassr llega como el nuevo campeón del fútbol saudí, después de poner fin a una espera de ocho años por el título con Jorge Jesus antes de entregar las riendas a Ange Postecoglou para esta campaña.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al-Riyadh SC vs Al-Nassr SC, incluidos los detalles del inicio del partido, los precios de las entradas y los mejores sitios para comprar online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Riyadh vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 2
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Cómo comprar entradas para el Al Riyadh vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Riyadh SC vs Al-Nassr SC con reserva instantánea online y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y asegurar tu asiento sin necesidad de ser socio oficial del club ni de esperar a que se abra un periodo de venta general.

Esta es una de las entradas con más demanda del mes inaugural de la temporada de la Saudi Pro League. El Prince Faisal bin Fahd Stadium tiene solo una fracción de la capacidad del propio Al-Awwal Park de Al-Nassr, y con Ronaldo y los campeones en la ciudad, se espera que las asignaciones oficiales a través del sitio de la Saudi Pro League y de los propios canales de Al-Riyadh se agoten rápidamente una vez se publiquen, por lo general solo una o dos semanas antes del saque inicial. Reservar con antelación a través de Ticombo es muy recomendable para los aficionados que quieran garantizarse un asiento en lugar de arriesgarse a quedarse sin entrada en la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Riyadh vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, aunque es probable que los precios para este partido estén por encima de la media de la liga dado el rival visitante.

  • Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales.
  • Las categorías premium y los asientos de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR.
  • Las opciones VIP y de hospitality, incluido el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.

Dado el rival visitante y la capacidad limitada del estadio de Al-Riyadh, se espera que los precios suban rápidamente a medida que se acerque el partido, por lo que reservar con antelación a través de Ticombo es la mejor forma de asegurarte el precio más bajo disponible.

Al Riyadh vs Al Nassr FC de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Riyadh vs Al Nassr FC

ALR

ALR - Formulario

ALF
W1-0
ALT
D1-1
ALA
W1-0
ALI
L4-2
ALZ
W0-2
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ALN

ALN - Formulario

HIL
D1-1
GOS
L0-1
DHA
W4-1
ALF
W3-0
DIR
W1-4
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Al Riyadh vs Al Nassr FC: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al RiyadhEmpateAl Nasr FC
1
0
4
1ª División
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
1
F
1ª División
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
5
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
F
1ª División
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
F
1ª División
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
0
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
1
F
1ª División
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
2
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
1
F
4Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Al Riyadh vs Al Nassr FC

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
W
L
W
W
W
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
W
W
W
D
W
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
D
W
L
W
W
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
D
W
W
W
W
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
W
W
W
L
L
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
W
L
W
L
L
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
L
W
D
W
D
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
D
W
L
W
D
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
D
D
W
L
L
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
L
W
D
D
L
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
W
D
L
W
D
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
D
L
D
W
D
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
D
D
L
L
D
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
D
L
L
D
D
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
L
L
D
D
D
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
L
D
D
L
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
L
L
D
L
D
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
D
L
L
L
D
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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