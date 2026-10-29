Al Riyadh recibe al Al Hazem el viernes 20 de noviembre de 2026 en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd de Riad.

En su enfrentamiento liguero más reciente, disputado el 24 de abril de 2026, el Al Hazem logró una ajustada victoria a domicilio por 2-1. Antes de ese partido, el Al Hazem también se impuso por 2-1 cuando ambos equipos se enfrentaron en diciembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Riyadh contra el Al Hazem, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al Riyadh contra el Al Hazem de la Liga Profesional Saudí?

El Al Riyadh contra el Al Hazem se disputa el viernes 20 de noviembre de 2026 en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd de Riad.

1ª División - Jornada 14 20 nov 2026 - 12:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Riyadh contra el Al Hazem de la Liga Profesional Saudí?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Liga Profesional Saudí entre el Al Riyadh y el Al Hazem:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes consultar directamente las páginas web oficiales o las redes sociales del Al Riyadh y el Al Hazem para encontrar anuncios sobre la venta de entradas para los partidos en casa y enlaces a los puntos de venta autorizados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Liga Profesional Saudí cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Riyadh contra el Al Hazem de la Liga Profesional Saudí?

Los precios de las entradas para el partido de la Liga Profesional Saudí entre el Al Riyadh y el Al Hazem varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en plataformas de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general / asientos estándar: De 20 a 50 SAR por una entrada básica o un asiento en las zonas estándar para aficionados.

De 20 a 50 SAR por una entrada básica o un asiento en las zonas estándar para aficionados. Categoría 1 / vista lateral preferente: De 70 a 150 SAR por asientos mejor situados en los laterales del campo y asientos centrales en la grada inferior.

De 70 a 150 SAR por asientos mejor situados en los laterales del campo y asientos centrales en la grada inferior. Paquetes VIP y de hospitalidad: De 300 a más de 700 SAR por acceso a salas exclusivas del estadio y asientos de categoría superior.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa de entradas para la grada superior / entrada general: De 200 a 550 SAR por asientos estándar cuando se agotan las localidades de la venta inicial de los clubes.

De 200 a 550 SAR por asientos estándar cuando se agotan las localidades de la venta inicial de los clubes. Reventa de entradas para la grada inferior / vistas laterales: De 500 a más de 1.500 SAR, según la demanda y la proximidad al terreno de juego.

De 500 a más de 1.500 SAR, según la demanda y la proximidad al terreno de juego. Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad preferente: De 1.600 a más de 4.000 SAR por paquetes de hospitalidad con mucha demanda.

Al Riyadh contra Al Hazem en la Liga Profesional Saudí: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Riyadh y el Al Hazem

El Al Riyadh ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional Saudí. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 contra el Al-Fayha, y también logró una victoria por 2-0 ante el Al Kholood en un partido anterior de esa serie. La abultada derrota por 5-0 frente al Al Ahli fue su peor resultado en ese tramo, aunque las victorias y los empates consecutivos antes y después de esa derrota apuntan a cierta capacidad de reacción.

Los últimos cinco partidos del Al Hazem ofrecen un panorama más difícil: una victoria, dos empates y dos derrotas. Ganó 1-0 al Al-Taawoun, pero desde entonces ha perdido tanto contra el Al Ahli (3-1) como contra el Al Fateh (3-2). La derrota ante el Al Fateh fue su partido más reciente, y el equipo de Kadri ha encajado siete goles en sus últimos tres encuentros.

Al Riyadh contra Al Hazem: Enfrentamientos directos recientes

Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos han sido muy disputados y se han decidido de forma ajustada. El Al Hazem ha ganado los dos últimos duelos entre los clubes, incluida una victoria por 2-1 en casa en abril de 2026 y otra por 2-1 en el campo del Al Riyadh en diciembre de 2025. En los cuatro enfrentamientos registrados en estos datos, cada equipo ha logrado dos victorias. Los dos duelos de la temporada 2025-26 terminaron con triunfos del Al Hazem, después de un empate sin goles y otro 1-1 en la campaña anterior. El Al Riyadh buscará invertir esa tendencia reciente en casa.