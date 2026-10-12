La Liga de Campeones Élite de la AFC presenta un duelo continental de gran importancia entre el Al-Quwa Al-Jawiya, uno de los grandes clubes de Irak, y el Al Ain FC, un gigante de Emiratos Árabes Unidos. Ambos clubes gozan de una gran reputación en sus respectivas regiones y cuentan con aficiones apasionadas, lo que convierte este partido de la fase de grupos en una cita imprescindible para los seguidores del fútbol asiático.

GOAL ha reunido todos los detalles esenciales sobre el contexto del partido, el estadio y la disponibilidad de entradas para que puedas asegurar tu asiento y vivir el encuentro en directo.

¿A qué hora comienza el Al-Quwa Al-Jawiya contra el Al-Ain en la Liga de Campeones Élite de la AFC?

Por el momento no hay información oficial disponible sobre la retransmisión de este partido. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el inicio para conocer los canales de televisión y las opciones de streaming confirmadas.

AFC Liga de Campeones - Jornada 2 12 oct 2026 - 14:15

¿Dónde comprar entradas para el Al-Quwa Al-Jawiya contra el Al-Ain?

Las entradas oficiales para los partidos del Al-Quwa Al-Jawiya en la Liga de Campeones Élite de la AFC se ponen a la venta a través de plataformas autorizadas de venta directa y de las taquillas oficiales del estadio. Se recomienda a los aficionados consultar los canales oficiales del club cuando comience la venta general.

Si las entradas se agotan por completo en el canal de venta oficial, puedes recurrir a plataformas de reventa como Ticombo si ya no quedan entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Quwa Al-Jawiya contra el Al-Ain?

El precio de las entradas para la Liga de Campeones Élite de la AFC varía según la zona del estadio, la visibilidad y la demanda del partido.

En los canales oficiales de venta directa, las entradas generales más económicas, situadas detrás de las porterías, suelen costar entre 30 SAR y 50 SAR.

Si se agotan las entradas oficiales, los precios de reventa dependerán de la disponibilidad. En plataformas secundarias como Ticombo, las entradas generales están disponibles a partir de unos 80 SAR.

Para conseguir las entradas más baratas, actúa rápido cuando comience la venta general o consulta las ofertas disponibles en las plataformas de reventa antes de que se agoten.

Al-Quwa Al-Jawiya contra Al-Ain en la Liga de Campeones Élite de la AFC: Todo lo que debes saber

Estado de forma del Al-Quwa Al-Jawiya y el Al-Ain

El Al-Quwa Al-Jawiya ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 ante el Diyala en la Premier League de Irak, y ha encajado goles en cuatro de esos cinco encuentros. Su única victoria en esa racha fue un 2-3 a domicilio ante el Karbalaa, mientras que las derrotas frente al Neftchi Fargona, el Al Zawraa y el Duhok han agravado su mal momento.

El Al-Ain atraviesa un gran momento de forma, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más destacado fue el triunfo por 4-0 ante el Al Nassr FC en la Liga de Campeones Élite de la AFC. También ha ganado tres partidos consecutivos en la Liga del Golfo Arábigo y dejó su portería a cero en la victoria por 2-0 sobre el Khorfakkan. El equipo de Ivic ha marcado diez goles y ha encajado tres en esos cinco encuentros.

Al-Quwa Al-Jawiya contra Al-Ain: Enfrentamientos recientes

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos entre ambos equipos. Este partido podría ser uno de los pocos enfrentamientos entre el Al-Quwa Al-Jawiya y el Al-Ain a este nivel, o incluso el primero.



