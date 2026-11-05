Al Qadsiah recibe a Al Fateh el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio Príncipe Saud bin Jalawi de Khobar.

Su último enfrentamiento liguero se disputó en febrero de 2026 en el estadio Príncipe Saud bin Jalawi y terminó con un trabajado empate a 1-1. Antes de ese empate, Al Qadsiah logró una ajustada victoria a domicilio por 1-0 ante Al Fateh en septiembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Qadsiah contra Al Fateh, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Al Qadsiah contra Al Fateh FC de la Liga Profesional Saudí?

El Al Qadsiah contra Al Fateh se disputa en el estadio Príncipe Saud bin Jalawi de Khobar el jueves 26 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 15 26 nov 2026 - 12:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Qadsiah contra Al Fateh FC de la Liga Profesional Saudí?

Según la información sobre la venta de entradas para el próximo partido, estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Al Qadsiah contra Al Fateh FC:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes consultar el portal oficial de Al Qadsiah o sus canales para socios, que gestionan la venta directa de entradas y los paquetes para los partidos que disputa como local en su estadio.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Liga Profesional Saudí cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Qadsiah contra Al Fateh FC de la Liga Profesional Saudí?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la Liga Profesional Saudí entre Al Ittihad y Al Ahli:

1. Canales oficiales del club

Entrada general: Desde unos 30 a 90 SAR .

Desde unos . Asientos prémium y junto al terreno de juego: Generalmente, entre 250 y 600 SAR .

Generalmente, entre . Opciones VIP y de hospitalidad: Desde unos 1.500 SAR.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en los canales oficiales del club, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas con precios que dependen de la demanda:

Entradas de reventa estándar: Desde unos 2.000 SAR o más .

Desde unos . Asientos prémium de reventa: Las entradas de reventa para zonas superiores o localidades privilegiadas con servicios de hospitalidad pueden alcanzar precios considerablemente más altos según la proximidad del partido y la demanda general.

Al Qadsiah contra Al Fateh FC en la Liga Profesional Saudí: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Qadsiah y Al Fateh FC

Al Qadsiah ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ha empatado uno y ha perdido otro, con un balance de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en esa racha. Su último encuentro terminó con una derrota en casa por 3-2 ante Al Hilal en la Liga Profesional Saudí. Antes, venció por 1-0 a domicilio a Al-Taawoun y por 2-1 en casa a Abha. En esa secuencia también empató 1-1 ante Pakhtakor Tashkent en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Marcó nueve goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Al Fateh atraviesa un mal momento: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y ha perdido cuatro, con un balance de 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas. Su último encuentro terminó con una derrota por 3-1 ante Al Shabab. En ese periodo también perdió por 3-2 ante Al Khaleej y por 4-0 ante Al Ahli. Marcó ocho goles y encajó 13 en los cinco partidos.

Al Qadsiah contra Al Fateh FC: Últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos terminó 1-1 en el estadio Príncipe Saud bin Jalawi en febrero de 2026, en la Liga Profesional Saudí. En sus últimos cinco duelos directos, Al Qadsiah presenta el mejor balance, con dos victorias frente a una de Al Fateh y dos empates. Qadsiah también ganó 3-0 en casa en agosto de 2024.