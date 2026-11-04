La Copa del Rey entra en la intensidad de las eliminatorias con los octavos de final, en los que Al Orobah recibe a Al Okhdood en el estadio de la Universidad de Al Jouf, en Sakaka. Los dos equipos luchan por una codiciada plaza en los cuartos de final del principal torneo nacional por eliminatorias de Arabia Saudí.

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¿Cuándo empieza el Al-Orobah FC contra Al Akhdoud de la Copa del Rey?

El Al-Orobah FC contra Al Akhdoud es un partido de la Copa del Rey, aunque los datos disponibles actualmente no confirman la hora oficial de inicio ni los detalles de la sede.

King Cup - 1/8 30 nov 2026 - 08:25

¿Dónde comprar entradas para el Al Orobah contra Al Okhdood?

Las entradas oficiales para los partidos de la Copa del Rey suelen distribuirse a través de la plataforma de venta del club anfitrión o de portales oficiales saudíes de entradas deportivas como Webook. Los aficionados deben consultar primero estos canales oficiales de venta directa para conocer los periodos de preventa y la salida a la venta general, y conseguir así entradas a su precio original.

GrintaHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. Buscar la entrada más barata a través de canales alternativos permite a los aficionados no perderse una noche de Copa decisiva en Sakaka.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Orobah contra Al Okhdood?

Las entradas estándar en los canales oficiales de venta suelen tener precios muy asequibles para los partidos de la Copa del Rey: las localidades de acceso general suelen partir de unos 20 a 35 riales saudíes.

Si se agotan las entradas de acceso general, plataformas de reventa como GrintaHub ofrecen una alternativa en la que las entradas más baratas suelen partir de aproximadamente 60 riales saudíes, según la categoría y la ubicación en el estadio.

Al-Orobah FC contra Al Akhdoud en la Copa del Rey: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Al-Orobah FC y Al Akhdoud

Al-Orobah FC ha ganado dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha perdido tres, con ocho goles a favor y ocho en contra en ese periodo. Su resultado más reciente fue una victoria en la Copa del Rey ante Abha el 16 de agosto de 2026. También venció por 3-2 a Al-Taawoun en la liga saudí en mayo de 2025. Tres derrotas consecutivas para cerrar la temporada liguera, entre ellas un 3-1 ante Al Qadsiah y un 2-1 ante Al Khaleej, pusieron de manifiesto sus dificultades en aquel periodo.

Al Akhdoud ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue una victoria por 2-0 ante Al Khaleej en la Copa del Rey el 18 de agosto de 2026. También ganó al mismo rival por 3-1 en liga a principios de ese mes. La contundente derrota por 4-0 ante Al Ahli en mayo de 2026 sigue siendo el punto más bajo de su trayectoria reciente, aunque un empate sin goles contra Al Kholood mostró solidez defensiva en un contexto diferente.

Al-Orobah FC contra Al Akhdoud: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la liga saudí el 4 de abril de 2025, cuando Al Akhdoud ganó por 1-0 a domicilio ante Al-Orobah FC. Antes, en octubre de 2024, Al Akhdoud había logrado una contundente victoria por 4-0 en casa. En los dos enfrentamientos registrados, Al Akhdoud ha ganado ambos, con cinco goles a favor y ninguno en contra.