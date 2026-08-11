La Saudi Pro League se ha consolidado rápidamente como una de las competiciones más atractivas del fútbol mundial, al atraer a superestrellas de talla global, un apoyo apasionado y experiencias electrizantes en los días de partido. A medida que la campaña entra en una fase decisiva, el gigante de la capital, Al-Nassr SC, se prepara para recibir a Al Fateh SC en el emblemático Al-Awwal Park de Riad.

Los partidos del Al-Nassr están entre las entradas más codiciadas del deporte en Oriente Medio. Desde que el club fichó al legendario goleador Cristiano Ronaldo junto a talentos internacionales de primer nivel como Joao Felix y Otavio, el ambiente en los estadios de Riad ha alcanzado niveles de auténtica ebullición.

GOAL ha reunido todos los detalles esenciales del partido, el desglose del recinto y la estructura de precios. Sigue leyendo para descubrir las mejores opciones de entradas disponibles y haz clic para asegurar tu asiento ahora mismo antes de que se agoten.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Nassr FC vs Al Fateh FC de la Saudi Pro League?

El próximo duelo de la Saudi Pro League entre Al-Nassr SC y Al Fateh SC está programado para el sábado, 15 de agosto de 2026, con inicio previsto a las 21:00 AST en Al-Awwal Park, en Riad.

1ª División - Jornada 1 15 ago 2026 - 14:00 Al-Awwal Park

¿Cómo comprar entradas para el Al Nassr FC vs Al Fateh FC de la Saudi Pro League?

Encontrar entradas primarias directamente a través de los portales oficiales de los clubes puede ser un verdadero desafío para los partidos de alta demanda de la Saudi Pro League. Las asignaciones oficiales para los encuentros del Al-Nassr como local suelen agotarse a los pocos minutos de ponerse a la venta al público, impulsadas por la alta demanda de socios del club, abonados y grupos locales de aficionados.

Para los seguidores que no consigan entradas en la venta general oficial, las plataformas verificadas de reventa representan la vía más fácil, segura y fiable para garantizar su acceso. Mercados online como Ticombo son la mejor opción, ya que permiten a los aficionados comparar en tiempo real la disponibilidad en distintas categorías de asientos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Nassr FC vs Al Fateh FC de la Saudi Pro League?

El precio de las entradas para los partidos del Al-Nassr SC como local varía en función de la ubicación del asiento, la proximidad al terreno de juego y de si se incluyen servicios hospitality. El gran atractivo para los aficionados es que los asientos estándar del anillo superior parten de precios de entrada muy accesibles, lo que hace que el fútbol de primer nivel en directo sea asequible tanto para familias como para seguidores neutrales.

Las opciones más baratas arrancan en torno a los 120 SAR para la Categoría 3 de grada general detrás de las porterías. Las opciones intermedias en bandas ofrecen ángulos de visión privilegiados del campo a precios moderados, mientras que los palcos premium hospitality brindan una experiencia de lujo superior.

Categoría 3, anillo superior, admisión general: de 120 SAR a 180 SAR

Categoría 2, anillo inferior detrás de la portería: de 200 SAR a 300 SAR

Categoría 1, anillo inferior en banda con vista a pie de campo: de 350 SAR a 600 SAR

Premium VIP Lounge y suites hospitality: de 750 SAR a 1.800+ SAR

Los aficionados con un presupuesto ajustado encontrarán la mejor relación calidad-precio en los asientos de Categoría 3, donde podrán empaparse del vibrante ambiente de la afición local mientras disfrutan de una visión clara de todo el terreno de juego. Si prefieres estar lo más cerca posible de la acción y de las celebraciones de gol de las superestrellas, las entradas de Categoría 1 en el anillo inferior de banda son muy recomendables.

Al Nassr FC vs Al Fateh FC de la Saudi Pro League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Nassr FC vs Al Fateh FC

Al Nassr FC vs Al Fateh FC: historial reciente de enfrentamientos directos

Todo lo que necesitas saber sobre Al-Awwal Park

Al-Awwal Park, conocido oficialmente como King Saud University Stadium, es el moderno estadio del Al-Nassr SC. Construido originalmente en 2015 y renovado en profundidad para cumplir con los estándares de los estadios europeos modernos, el recinto ofrece un entorno de primer nivel diseñado específicamente para el fútbol.

A diferencia de los antiguos recintos ovalados de atletismo con pistas que rodean el césped, Al-Awwal Park cuenta con un diseño compacto y exclusivamente futbolístico. Esto sitúa a los espectadores extraordinariamente cerca de la superficie de juego y crea una caldera acústica intensa cada vez que la afición local rompe a cantar.

Guía clave del estadio para los visitantes en día de partido:

Capacidad: recinto íntegramente con asientos para 25.000 espectadores, lo que garantiza grandes vistas desde cualquier fila

Ubicación: situado dentro del campus de la King Saud University, en el oeste de Riad, Arabia Saudí

Instalaciones: modernas zonas de restauración, fan zones interactivas, tiendas oficiales de merchandising del club y lujosos salones privados hospitality

Viaje y acceso: ubicado de forma conveniente cerca de las principales rondas de Riad, con acceso en taxi, servicios de transporte con conductor y estaciones cercanas del Metro de Riad con conexiones directas de lanzadera al estadio

Para garantizar una entrada sin contratiempos, se recomienda a los asistentes llegar al menos 90 minutos antes del saque inicial. Las puertas se abren dos horas antes del comienzo, lo que deja tiempo de sobra para pasar los controles de seguridad, comprar merchandising oficial y disfrutar de las activaciones para aficionados previas al partido en el exterior de los tornos.







