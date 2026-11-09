Al Nassr recibe a Al Sadd el martes 24 de noviembre de 2026 en un emocionante partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones Élite de la AFC. El esperado encuentro se disputará en el emblemático Al-Awwal Park de Riad.

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¿Cuándo es el Al Nassr FC-Al Sadd de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

Al Nassr recibe a Al Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC. La hora de inicio y los detalles sobre el estadio se confirmarán cuando se acerque el partido.

AFC Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 13:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Nassr-Al Sadd?

La mejor opción para conseguir tu asiento son las plataformas oficiales de venta de entradas del club y del torneo, como la plataforma específica de Al-Awwal Park. Se recomienda a los aficionados consultar primero los canales oficiales a medida que se pongan entradas a la venta antes del partido.

Si las entradas de la web oficial se han agotado, puedes recurrir a la plataforma de reventa Grintahub. En su página dedicada a este partido de la Liga de Campeones Élite de la AFC puedes consultar los asientos disponibles y completar la compra.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Nassr-Al Sadd?

Encontrar la entrada más barata suele ser la prioridad tanto para los aficionados que viajan como para los locales. En los canales oficiales del club, las entradas generales estándar para este partido parten de unos asequibles 35 SAR y suelen llegar hasta los 150 SAR para los asientos de la grada inferior.

En plataformas de reventa como Grintahub, los precios parten de aproximadamente 80 SAR por una entrada general. Comprar cuanto antes es la mejor estrategia para conseguir el precio más bajo antes de que aumente la demanda conforme se acerque el partido.

Al Nassr FC-Al Sadd en la Liga de Campeones Élite de la AFC: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Al Nassr FC y Al Sadd

Al Nassr ha ganado sus cinco últimos partidos entre la Liga Profesional Saudí y la Liga de Campeones Élite de la AFC, con 18 goles a favor y ocho en contra en esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 6-2 ante Pakhtakor Tashkent en la Liga de Campeones y, antes de eso, venció por 5-3 a Al Kholood en la liga. También ganó anteriormente a Al-Faisaly, Neom SC y Neftchi Fargona, con una producción ofensiva constante en ambas competiciones.

Al Sadd suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus cinco últimos partidos. En su encuentro más reciente perdió por 3-4 ante Al-Rayyan en la Stars League el 8 de noviembre, mientras que el 2 de noviembre empató 0-0 con Al Ahli en la Liga de Campeones. Entre sus resultados anteriores figuran una victoria por 4-1 sobre Al-Shamal y empates ante Al Qadsiah. El equipo ha marcado nueve goles y ha encajado otros nueve en esos cinco encuentros.

Al Nassr FC-Al Sadd: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en diciembre de 2024, cuando Al Sadd venció por 2-1 a Al Nassr en este estadio, en la Liga de Campeones Élite de la AFC. En los últimos cinco duelos entre ambos en esta competición, Al Nassr ha ganado dos, Al Sadd ha ganado otros dos y uno terminó en empate, lo que refleja la igualdad entre los equipos. Entre sus enfrentamientos anteriores figuran una victoria de Al Nassr por 3-1 en abril de 2021 y un empate 2-2 en casa en febrero de 2020.