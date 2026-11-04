¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Supercopa
team-logoAl Nasr FC
team-logoAl Kholood
Book Al Nassr FC vs Al Kholood Tickets
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Al Nassr FC-Al Kholood: precios de la Supercopa, información del partido, venta de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Saudi Super Cup
Al Nasr FC
Al Kholood
Supercopa

El Al Nassr FC se enfrenta al Al Kholood en la Supercopa. Así puedes conseguir tus entradas.

Los aficionados al fútbol de toda la región se preparan para un emocionante duelo entre Al Nassr y Al Kholood en las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudí. Este destacado partido eliminatorio se disputará el domingo 20 de diciembre de 2026 en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, en Kuwait.

GOAL te ofrece todos los detalles para que puedas asistir al partido. Descubre cómo conseguir tus entradas ahora y aprovechar los mejores precios disponibles antes de que se agoten.

¿Cuándo empieza el Al Nassr FC-Al Kholood de la Supercopa?

El Al Nassr-Al Kholood comenzará a las 20:00, hora local, el domingo 20 de diciembre de 2026 en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad, en la ciudad de Kuwait.

crest
Supercopa - Semifinales

H2: ¿Dónde comprar entradas para el Al Nassr-Al Kholood?

Webook es la plataforma oficial para comprar entradas de la Supercopa de Arabia Saudí. La venta general oficial en Webook es la principal vía para conseguir entradas originales al precio habitual para el partido en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad.

Si se agotan las entradas en la web oficial, puedes recurrir a GrintaHub. Allí puedes consultar las distintas categorías de asientos y comprar las entradas directamente en GrintaHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Nassr-Al Kholood?

Hay opciones para aficionados de todos los presupuestos, y la entrada más barata ofrece la mejor relación calidad-precio. En Webook, el proveedor oficial, los precios parten de 120 SAR, por lo que reservar pronto es la forma más económica de acceder al estadio.

GrintaHub es una alternativa si se agotan las entradas en la web oficial. En las plataformas de reventa, los precios parten de aproximadamente 150 SAR, según la categoría de la entrada y la demanda del mercado.

  • Los precios del proveedor oficial, Webook, parten de 120 SAR.
  • Los precios de reventa en GrintaHub parten de 150 SAR.

Al Nassr FC-Al Kholood en la Supercopa: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Nassr FC y Al Kholood

Al Nassr ha ganado sus últimos cinco partidos en distintas competiciones, con 18 goles a favor y ocho en contra durante ese periodo. En su último encuentro venció por 6-2 a Pakhtakor Tashkent en la Liga de Campeones Élite de la AFC y, antes de eso, derrotó por 5-3 a Al Kholood en la Liga Profesional Saudí. La racha incluye también victorias ante Al-Faisaly, Neom SC y Neftchi Fargona, y refleja su regularidad tanto en el fútbol nacional como en el continental.

Al Kholood ha perdido sus últimos cinco partidos sin lograr ninguna victoria. Cayó por 5-3 ante Al Nassr en la liga y después sufrió una derrota por 3-0 frente a Al-Ettifaq, antes de perder por 3-2 contra Al-Faisaly. Los resultados anteriores incluyeron una derrota por 5-0 ante Al Qadsiah y otra por 2-0 frente a Al Riyadh. El equipo encajó 13 goles en esos cinco encuentros y marcó solo cinco.

ALN

ALN - Formulario

NEF
W3-1
NEO
W1-0
AFS
W1-3
ALK
W5-3
PAT
W2-6
Gol marcado (encajado)
18/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ALK

ALK - Formulario

ALR
L2-0
ALQ
L0-5
AFS
L3-2
ALI
L0-3
ALN
L5-3
Gol marcado (encajado)
5/18
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Al Nassr FC-Al Kholood: enfrentamientos recientes

Al Nassr y Al Kholood se enfrentaron por última vez el 29 de octubre de 2026 en la Liga Profesional Saudí, en un partido que Al Nassr ganó por 5-3 en Al-Awwal Park. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, Al Nassr ha logrado cuatro victorias y un empate. El único partido que no ganó terminó 3-3 en el campo de Al Kholood en octubre de 2024. Al Nassr ha marcado 13 goles y ha encajado seis en esos cinco encuentros.

Cara a cara

Al Nasr FCEmpateAl Kholood
4
1
0
1ª División
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
5
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
3
F
1ª División
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
3
F
1ª División
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
F
1ª División
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
3
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
F
1ª División
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
3
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
3
F
16Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google