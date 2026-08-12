Al-Khaleej recibe a Al-Shabab en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium de Dammam, en la reedición de un duelo que Al-Khaleej ganó 1-0 la última vez que ambos equipos se enfrentaron, allá por enero. Al-Khaleej completó una sólida campaña 2025/26 bajo las órdenes de Georgios Donis, al terminar octavo con Joshua King liderando al equipo hacia un puesto en la mitad alta de la tabla, mientras que Al-Shabab vivió una temporada de contrastes con Imanol Alguacil, al alcanzar la final de la Liga de Campeones de Clubes del Golfo como subcampeón pese a acabar en la zona media a nivel doméstico.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al Khaleej vs Al Shabab de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 2 22 ago 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Cómo comprar entradas para el Al Khaleej vs Al Shabab de la Saudi Pro League

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Khaleej Club vs Al-Shabab FC con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de ser miembro oficial del club ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los canales de cada club, aunque normalmente solo salen a la venta una o dos semanas antes del saque inicial. Dada la creciente reputación de Al-Shabab bajo Alguacil y el progreso constante del propio Al-Khaleej, reservar pronto a través de Ticomboes una forma sensata de asegurarte el asiento que prefieres.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Khaleej vs Al Shabab de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

Las entradas de admisión general para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales.

Las categorías premium y los asientos de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR.

Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a sala y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con la mayoría de los partidos de la Saudi Pro League, los precios pueden variar a medida que se acerca el encuentro, así que reservar pronto a través de Ticomboes la mejor forma de asegurarte el precio más bajo disponible y la mayor variedad de asientos.

Al Khaleej vs Al Shabab de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Forma de Al Khaleej y Al Shabab

Al Khaleej vs Al Shabab: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación de Al Khaleej y Al Shabab



