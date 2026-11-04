La Copa del Rey de Arabia Saudí entra en una fase decisiva: el Al Jabalain recibe al Al Ittihad, uno de los grandes clubes saudíes, en los octavos de final en el estadio Prince Abdul Aziz bin Musaed de Ha'il. Las eliminatorias siempre deparan emociones fuertes, y este duelo enfrenta a un equipo local decidido a competir con uno de los clubes más laureados del país.

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¿Cuándo empieza el Al Jabalain contra el Al Ittihad de la Copa del Rey?

El Al Jabalain contra el Al Ittihad es un partido de la Copa del Rey que está previsto en el estadio Prince Abdul Aziz bin Musa'ed.

King Cup - 1/8 30 nov 2026 - 08:25

¿Dónde comprar entradas para el Al Jabalain contra el Al Ittihad?

Las entradas oficiales para los partidos de la Copa del Rey se venden principalmente a través de plataformas oficiales saudíes de venta de entradas deportivas, como Webook, y de los portales de taquilla designados por el club anfitrión. Los aficionados deben consultar primero estas plataformas durante la preventa y la venta general para adquirir entradas directamente a su precio oficial.

Los datos principales del partido son:

Partido: Al Jabalain contra Al Ittihad

Competición: octavos de final de la Copa del Rey

Fecha: lunes, 30 de noviembre de 2026

Inicio: 16:25, hora de Arabia Saudí

Estadio: Prince Abdul Aziz bin Musaed, Ha'il, Arabia Saudí

GrintaHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. Las plataformas alternativas ofrecen a los aficionados una vía fiable para encontrar la entrada más barata cuando se agotan los cupos oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Jabalain contra el Al Ittihad?

Los precios en el proveedor oficial parten de unos 30 a 50 riales saudíes para las entradas generales estándar, lo que hace que asistir a las primeras rondas de la Copa del Rey sea muy asequible para los aficionados.

En plataformas de reventa como GrintaHub, los precios parten de unos 80 riales saudíes, una alternativa para que los aficionados consigan la entrada más barata disponible si se agotan los cupos oficiales.

Al Jabalain contra Al Ittihad en la Copa del Rey: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Jabalain y el Al Ittihad

El Al Jabalain ha ganado dos partidos, perdido dos y empatado uno de sus últimos cinco encuentros en la Copa del Rey. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Al-Ettifaq, al que también derrotó por 3-1 en otro de los partidos recogidos en los datos. Sus dos derrotas llegaron ante el Al Fateh FC, incluida una por 1-2, y tras un empate 1-1 contra el Al-Raed que se contabilizó como derrota en la tanda de penaltis. En esos cinco partidos marcó ocho goles y encajó cuatro.

El Al Ittihad ha ganado tres partidos, empatado uno y perdido otro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-4 ante el Al-Ain en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Antes había vencido al Al Diriyah por 2-0 y al Al-Ettifaq por 4-1 en la Saudi Pro League, y se había impuesto por 2-1 a domicilio al Neftchi Fargona en competición continental. También empató 1-1 con el Abha en la liga. En esos cinco partidos, el Al Ittihad marcó nueve goles y encajó siete.

Al Jabalain contra Al Ittihad: últimos enfrentamientos directos

Actualmente no hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos directos entre el Al Jabalain y el Al Ittihad. Se añadirán más detalles cuando se confirmen los registros.