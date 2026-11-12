El Al Ittihad recibe al Pakhtakor el 23 de noviembre de 2026 en un esperado duelo de la Liga de Campeones Élite de la AFC. El encuentro de la fase de grupos se disputará en el espectacular King Abdullah Sports City de Yeda.

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¿Cuándo se juega el Al Ittihad contra el Pakhtakor Tashkent de la Liga de Campeones Élite de la AFC?

El Al Ittihad contra el Pakhtakor se disputa el lunes 23 de noviembre de 2026, a las 22:15, hora de Arabia Saudí, en el King Abdullah Sports City de Yeda.

AFC Liga de Campeones - Jornada 5 23 nov 2026 - 13:15

¿Dónde comprar entradas para el Al Ittihad contra el Pakhtakor?

La mejor opción para conseguir tu asiento son los canales oficiales de venta de entradas del club y del torneo, como la plataforma Webook. Se recomienda a los aficionados consultar primero los canales oficiales a medida que se habiliten entradas antes del día del partido.

Si las entradas de la web oficial están agotadas, puedes recurrir a la plataforma de reventa Grintahub. Puedes consultar los asientos disponibles y completar la compra para este duelo de la Liga de Campeones Élite de la AFC en su página dedicada a las entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ittihad contra el Pakhtakor?

Encontrar la entrada más barata suele ser la prioridad tanto de los aficionados que viajan como de los locales. A través de los canales oficiales del club, las entradas generales estándar para este partido cuestan desde unos asequibles 15 SAR y suelen llegar hasta los 150 SAR para los asientos del anillo inferior.

En el mercado de reventa, en plataformas como Grintahub, los precios parten de aproximadamente 75 SAR para las entradas generales. Comprar cuanto antes es la mejor estrategia para conseguir el precio más bajo antes de que aumente la demanda en los días previos al partido.

Al Ittihad contra Pakhtakor Tashkent en la Liga de Campeones Élite de la AFC: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Ittihad y el Pakhtakor Tashkent

El Al Ittihad ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. En su encuentro más reciente cayó por 1-4 en casa ante el Al-Ain en la Liga de Campeones Élite de la AFC. Antes había vencido al Al-Ettifaq por 4-1 y al Al Diriyah por 2-0 en la liga saudí, además de imponerse por 2-1 a domicilio al Neftchi Fargona en competición continental. En esos cinco partidos marcó nueve goles y encajó diez.

El Pakhtakor ha ganado dos y perdido tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Kokand 1912 en la liga uzbeka, aunque antes había sufrido una dura derrota por 2-6 frente al Al Nassr en la Liga de Campeones Élite de la AFC. También perdió por 1-0 ante el Al Quwa Al Jawiya en competición continental. En esos cinco partidos, el equipo uzbeko marcó siete goles y encajó once.

Al Ittihad contra Pakhtakor Tashkent: enfrentamientos recientes

El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo en mayo de 2012, cuando el Pakhtakor recibió al Al Ittihad en la Liga de Campeones Élite de la AFC y perdió por 1-2. En el partido de la primera vuelta de aquella temporada, el Al Ittihad ganó 4-0 en casa. En los cuatro enfrentamientos de los que se dispone de datos, el Al Ittihad ha ganado tres veces y ha habido un empate, mientras que el Pakhtakor aún no ha logrado vencer al conjunto saudí.