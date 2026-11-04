La Copa del Rey de Arabia Saudí entra en una fase decisiva: el vigente campeón, Al Hilal, se enfrenta a Al Hazem en un duelo de octavos de final en el Kingdom Arena de Riad. El prestigioso torneo nacional por eliminatorias promete un gran ambiente mientras ambos equipos luchan por un puesto en cuartos de final.

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¿A qué hora empieza el Al Hilal-Al Hazem de la Copa del Rey?

Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión del Al Hilal-Al Hazem de la Copa del Rey. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el inicio del partido para conocer el canal de televisión y las opciones de emisión en directo confirmadas.

King Cup - 1/8 30 nov 2026 - 12:00

¿Dónde comprar entradas para el Al Hilal-Al Hazem?

Las entradas oficiales para los partidos de la Copa del Rey se distribuyen principalmente a través de plataformas saudíes de venta de entradas para eventos, como Webook, y de los portales de taquilla del club anfitrión. Los aficionados deben consultar primero estas plataformas durante las fases oficiales de preventa y venta general para conseguir localidades al precio oficial.

Estos son los datos principales del partido:

Partido: Al Hilal-Al Hazem

Competición: octavos de final de la Copa del Rey de Arabia Saudí

Fecha: lunes, 30 de noviembre de 2026

Hora de inicio: 20:00, hora de Arabia Saudí

Estadio: Kingdom Arena, Riad, Arabia Saudí

GrintaHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. Las plataformas alternativas ofrecen a los aficionados una vía fiable para encontrar la entrada más barata cuando se agotan las localidades oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal-Al Hazem?

En el proveedor oficial, los precios de las entradas para las gradas básicas de acceso general parten de unos 30 a 50 SAR, lo que hace que asistir a estas primeras eliminatorias de copa resulte muy asequible para los aficionados.

En el mercado secundario, en plataformas como GrintaHub, los precios parten de unos 80 SAR, una alternativa para que los aficionados consigan la entrada más barata disponible si se agotan las localidades oficiales.

Al Hilal-Al Hazem de la Copa del Rey: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Hilal y Al Hazem

Al Hilal ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha sufrido una derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante Shabab Al Ahli Dubai en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 3 de noviembre. En esa racha también logró un triunfo liguero por 2-0 frente a Al Fateh y una victoria a domicilio por 2-3 ante Al Qadsiah. Su única derrota llegó contra Al-Shamal en competición continental: cayó por 3-1 el 27 de octubre. En esos cinco partidos, Al Hilal marcó ocho goles y encajó cuatro.

Al Hazem ha cosechado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la liga saudí. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-2 ante Al Khaleej el 29 de octubre. Empató 2-2 con Al-Fayha y 1-1 con Neom SC, pero también perdió 1-0 contra Al Hilal y 2-3 frente a Al Fateh. Al Hazem marcó seis goles y encajó once en esos cinco partidos.

Al Hilal-Al Hazem: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue el 19 de octubre de 2026, cuando Al Hilal venció 1-0 a Al Hazem en la liga saudí. Antes, en mayo de 2026, Al Hazem recibió a Al Hilal y perdió 0-3. En los cinco enfrentamientos directos registrados, Al Hilal ha ganado cuatro veces y Al Hazem una. Al Hilal ha marcado 16 goles y Al Hazem, tres. La victoria más amplia de Al Hilal entre esos resultados fue un 9-0 a domicilio ante Al Hazem en noviembre de 2023.