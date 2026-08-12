Al-Fateh recibe a Al-Ettifaq en el Maydan Tamweel Al Oula de Al-Ahsa, en un duelo que vuelve a disputarse después de que ambos equipos protagonizaran dos partidos con muchos goles y muy igualados cuando se enfrentaron la temporada pasada. Al-Fateh terminó en una discreta novena posición con José Gomes en 2025/26, mientras que Al-Ettifaq firmó la mejor campaña de los dos y logró la clasificación para la Liga de Campeones de Clubes del Golfo con el seleccionador saudí Saad Al-Shehri al mando.
GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC, incluidos los detalles del inicio del partido, los precios de las entradas y los mejores sitios para comprarlas por internet.
¿Cuándo es el saque inicial del Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?
¿Cómo comprar entradas para el Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?
La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC con reserva instantánea por internet y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de ser socio oficial del club ni de esperar a que se abra una venta general.
Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los canales de cada club, aunque normalmente solo salen a la venta una o dos semanas antes del saque inicial. Dado el carácter entretenido de los recientes enfrentamientos entre ambos equipos, y la creciente reputación de Al-Ettifaq tras la clasificación continental de la temporada pasada, reservar con antelación a través de Ticombo es una forma sensata de evitar quedarte sin tu asiento preferido.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?
Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.
- Las entradas de admisión general para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 y 90 SAR a través de los canales oficiales.
- Las categorías premium y los asientos de banda suelen oscilar entre 250 y 600 SAR.
- Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.
Como ocurre con la mayoría de los partidos de la Saudi Pro League, los precios pueden variar a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor manera de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.
Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber
Forma del Al Fateh FC vs Al-Ettifaq
Al Fateh FC vs Al-Ettifaq: historial reciente de enfrentamientos directos
Cara a cara
Clasificación del Al Fateh FC vs Al-Ettifaq
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|7
|6
|0
|1
|23
|5
|+18
|18
W
L
W
W
W
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|6
|+6
|17
W
W
W
D
W
|3
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
D
W
L
W
W
|4
|7
|5
|1
|1
|16
|8
|+8
|16
D
W
W
W
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|5
|7
|5
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|2
|13
|6
|+7
|15
W
W
W
L
L
|6
|7
|4
|0
|3
|16
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|+6
|12
W
L
W
L
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|7
|7
|3
|3
|1
|12
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|+2
|12
L
W
D
W
D
|8
|7
|3
|2
|2
|7
|5
|+2
|11
D
W
L
W
D
|9
|7
|3
|2
|2
|11
|11
|0
|11
D
D
W
L
L
|10
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
L
W
D
D
L
|11
|7
|2
|2
|3
|8
|16
|-8
|8
W
D
L
W
D
|12
|7
|1
|3
|3
|7
|11
|-4
|6
D
L
D
W
D
|13
|7
|0
|5
|2
|3
|10
|-7
|5
D
D
L
L
D
|14
|7
|0
|4
|3
|6
|11
|-5
|4
D
L
L
D
D
|15
|7
|0
|3
|4
|4
|11
|-7
|3
L
L
D
D
D
|16
|7
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|3
|4
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|-8
|3
L
D
D
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|17
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
L
L
D
L
D
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|13
|-8
|2
D
L
L
L
D