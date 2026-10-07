Cómo conseguir entradas para el Al-Ettifaq vs Al Hilal: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

El duelo de la Saudi Pro League entre Al-Ettifaq y Al-Hilal lleva la acción de alto voltaje a Dammam, con dos clubes icónicos frente a frente en el estadio Prince Mohamed bin Fahd. Con talento internacional de primer nivel, este partido suele ofrecer una competición intensa sobre el césped y un ambiente increíble en las gradas.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al-Ettifaq vs Al-Hilal de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 13 5 nov 2026 - 12:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al-Ettifaq vs Al-Hilal de la Saudi Pro League?

Si quieres comprar entradas para un partido de la Saudi Pro League como el Al-Taawoun contra Al-Ettifaq, los aficionados suelen utilizar las siguientes opciones y vías:

1. Canales oficiales de los clubes

Plataforma oficial principal de venta de entradas: La Saudi Pro League colabora con portales oficiales autorizados de venta de entradas para distribuir las entradas principales de los partidos directamente desde los clubes anfitriones.

Taquilla del club / portal del estadio: Puedes consultar las webs oficiales o los canales de venta de entradas del club anfitrión (Al-Taawoun para los partidos en casa en el King Abdullah Sport City de Buraidah) para ver anuncios directos de taquilla y calendarios de lanzamiento.

2. Mercados secundarios de entradas

Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, las entradas generales a menudo pueden encontrarse en plataformas secundarias de venta de entradas como GrintaHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Saudi Pro League cuando las asignaciones primarias se han agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Ettifaq vs Al-Hilal de la Saudi Pro League?

Para comprar entradas para un partido de la Saudi Pro League entre Al-Taawoun y Al-Ettifaq, puedes utilizar vías oficiales principales o mercados secundarios de entradas de confianza.

1. Canales oficiales de los clubes

VIP y hospitality premium: 250 SAR - 500 SAR+

Categoría 1 / tribuna principal baja: 100 SAR - 150 SAR

Categoría 2 / esquinas y laterales superiores: 60 SAR - 90 SAR

Categoría 3 / detrás de la portería: 30 SAR - 50 SAR

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales están agotadas a través de la venta principal del club, plataformas secundarias de entradas como GrintaHub ofrecen entradas en función de la demanda del mercado:

VIP y hospitality premium: 500 SAR - 1.500 SAR+

Categoría 1 / tribuna principal baja: 250 SAR - 450 SAR

Categoría 2 / esquinas y secciones de grada: 90 SAR - 200 SAR

Categoría 3 / detrás de la portería: 30 SAR - 80 SAR

Al-Ettifaq vs Al-Hilal de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al-Ettifaq y Al-Hilal

Al-Ettifaq llega a este partido con una racha discreta de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de la Saudi Pro League. Su resultado más reciente fue un empate 3-3 con Al Qadsiah el 11 de septiembre, y antes también empató 0-0 con Al-Faisaly. Un triunfo por 1-0 en casa de Abha representa su única victoria en ese tramo, mientras que las derrotas ante Al Diriyah y Al Nassr, esta última por 3-2, reflejan la irregularidad que Papas trata de corregir. En esos cinco partidos, Al-Ettifaq marcó cuatro goles y encajó nueve.

Al-Hilal ha sido bastante más convincente, con cuatro victorias en cinco partidos entre todas las competiciones, y su única derrota fue un 2-0 ante Neom SC el 7 de septiembre. Se rehízo con un triunfo por 2-0 sobre Al Shabab y una contundente victoria por 6-0 contra Al-Taawoun en la liga, antes de derrotar 2-1 a Al-Gharafa en la AFC Champions League Elite el 15 de septiembre. El equipo de Inzaghi marcó 11 goles y encajó cuatro en esa racha de cinco partidos, con tres porterías a cero que subrayan su solidez defensiva.







