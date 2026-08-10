¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
1ª División
team-logoAl Diriyah
Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl Ahli
Book Al Diriyah vs Al Ahli Tickets
Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al Diriyah vs Al Ahli: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
1ª División
Al Diriyah
Al Ahli

Al Diriyah se enfrenta a Al Ahli en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

La Saudi Pro League continúa su crecimiento vertiginoso mientras el recién ascendido Diriyah Club se prepara para recibir al potente Al-Ahli Saudi FC en un apasionante duelo de la máxima categoría. Respaldados por la Diriyah Company y el Public Investment Fund, los ambiciosos anfitriones están deseando afianzar su estatus ante la élite, mientras que el Al-Ahli, plagado de estrellas, cuenta con una enorme afición en todo el Reino.

Si quieres vivir en directo este espectáculo de la jornada en Riad, GOAL ha reunido todos los detalles esenciales sobre las entradas.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Diriyah vs. Al Ahli de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 1
Prince Faisal bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Diriyah vs. Al Ahli de la Saudi Pro League?

Conseguir entradas válidas para partidos de alto perfil de la Saudi Pro League puede ser competitivo, especialmente cuando gigantes consolidados como el Al-Ahli visitan la capital.

La venta principal de entradas se gestiona a través de los portales oficiales de los clubes y de las plataformas de entradas de la Saudi Pro League. Sin embargo, las entradas de venta general estándar suelen agotarse rápidamente una vez que salen al público.

Para los aficionados que se queden sin ellas en las primeras tandas, los mercados secundarios de entradas de confianza ofrecen una solución eficaz. Plataformas como Ticombo permiten a los aficionados comprar y vender entradas verificadas para los partidos de forma segura. Ticombo ofrece precios transparentes y protección al comprador, lo que garantiza que tus entradas sean auténticas y se entreguen a tiempo.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Diriyah vs. Al Ahli de la Saudi Pro League?

El precio de las entradas para los partidos de la Saudi Pro League depende de la ubicación del asiento, la visión del terreno de juego y la demanda general.

Resumen del desglose de precios en riales saudíes (SAR):

  • Categoría 3 / Fondo estándar: de 150 SAR a 250 SAR
  • Categoría 2 / Lateral superior: de 250 SAR a 450 SAR
  • Categoría 1 / Tribuna principal inferior: de 450 SAR a 650 SAR
  • VIP / Paquetes hospitality: de 850 SAR a 1.500 SAR+

Comprar pronto te garantiza conseguir las entradas más baratas disponibles antes de que la alta demanda eleve los precios del mercado cuando se acerque el día del partido.

Al Diriyah vs. Al Ahli de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Diriyah y Al Ahli

AHL

AHL - Formulario

ALK
W3-0
ALK
W1-4
RA
D2-2
VSC
L1-3
FUL
D1-1
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Al Diriyah vs. Al Ahli: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación de Al Diriyah y Al Ahli

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
W
L
W
W
W
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
W
W
W
D
W
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
D
W
L
W
W
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
D
W
W
W
W
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
W
W
W
L
L
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
W
L
W
L
L
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
L
W
D
W
D
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
D
W
L
W
D
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
D
D
W
L
L
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
L
W
D
D
L
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
W
D
L
W
D
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
D
L
D
W
D
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
D
D
L
L
D
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
D
L
L
D
D
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
L
L
D
D
D
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
L
D
D
L
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
L
L
D
L
D
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
D
L
L
L
D
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google