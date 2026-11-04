Al Diriyah recibe a Al-Fayha el jueves 26 de noviembre de 2026 en el Al-Awwal Park de Riad.

Al-Fayha llega a este encuentro como un equipo más asentado en la máxima categoría, tras dedicar los últimos años a consolidar su presencia en la Saudi Pro League. Como Al Diriyah ha pasado la gran mayoría de su historia fuera de la primera división, los enfrentamientos oficiales entre ambos clubes son excepcionalmente raros.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Al Diriyah contra Al-Fayha, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo empieza el Al Diriyah contra Al-Fayha de la Saudi Pro League?

El Al Diriyah contra Al-Fayha se disputa el jueves 26 de noviembre de 2026 en el Al-Awwal Park de Riad.

1ª División - Jornada 15 26 nov 2026 - 12:00 Al-Awwal Park

¿Cómo comprar entradas para el Al Diriyah contra Al-Fayha de la Saudi Pro League?

Según la información sobre la venta de entradas para el próximo partido, estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Al Diriyah contra Al-Fayha:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Consulta las páginas web oficiales o los portales de venta de entradas de Al Diriyah y Al-Fayha, ya que los clubes suelen vender las entradas para sus partidos en casa directamente a través de sus socios oficiales de venta o de sus propios portales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Saudi Pro League cuando se agotan los cupos de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Diriyah contra Al-Fayha de la Saudi Pro League?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Al Diriyah y Al-Fayha:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general / asientos estándar: 10–30 SAR.

10–30 SAR. Asientos de categoría intermedia y en los laterales: 30–80 SAR.

30–80 SAR. Servicios prémium y VIP: 100–250+ SAR.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos estándar / categoría 3: 150–400 SAR.

150–400 SAR. Asientos laterales / prémium: 400–1.800+ SAR.

Al Diriyah contra Al-Fayha en la Saudi Pro League: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Al Diriyah y Al-Fayha

Al Diriyah llega a este partido con un balance reciente irregular: dos derrotas, dos empates y una victoria en sus últimos cinco encuentros de la Saudi Pro League. Su partido más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante Al Ittihad, y en esta misma racha también perdió por 3-0 frente a Al Nassr. Su única victoria, por 1-0 contra Al Riyadh, sigue siendo la nota positiva, mientras que los empates ante Al-Taawoun y Abha completan una serie que muestra a un equipo capaz de sumar puntos, pero incapaz de hacerlo con regularidad.

La trayectoria reciente de Al-Fayha refleja una irregularidad similar. En sus últimos cinco partidos ha registrado un empate, dos derrotas y otros dos empates, sin ninguna victoria en ese periodo. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con Al Hazem, y su derrota liguera ante Al Ahli terminó 3-2. Ha marcado en cuatro de sus últimos cinco partidos, pero también ha encajado goles en cuatro de ellos, lo que apunta a una fragilidad defensiva que Carille tendrá que corregir.

Al Diriyah contra Al-Fayha: Enfrentamientos directos recientes

Por el momento no se han facilitado datos sobre los últimos cinco enfrentamientos entre Al Diriyah y Al-Fayha, por lo que no es posible incluir un desglose histórico de este duelo.