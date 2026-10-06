Cómo conseguir entradas para el Al Ahli vs Al-Taawoun: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

Al Ahli se enfrenta a Al-Taawoun el jueves 5 de noviembre de 2026 en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah de Yeda.

Históricamente, Al-Ahli lleva la ventaja en este enfrentamiento, incluida una victoria por 2-1 sobre Al-Taawoun en su anterior duelo liguero. Ambos equipos cuentan con destacado talento internacional, y la alineación de Al-Ahli presume de nombres de primer nivel como Riyad Mahrez e Ivan Toney.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al Ahli vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

El Al Ahli vs Al-Taawoun se disputa en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah de Yeda, el jueves 5 de noviembre de 2026.

1ª División - Jornada 13 5 nov 2026 - 12:00 King Abdullah Sports City

¿Cómo comprar entradas para el Al Ahli vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

Estas son las principales opciones disponibles para comprar entradas para el partido de Saudi Pro League entre Al-Ahli y Al-Taawoun:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Las entradas para los partidos como local de Al-Ahli en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah suelen ponerse a la venta a través de sus socios oficiales de ticketing y de las plataformas del club cuando se acerca la fecha del partido.

2. Mercados secundarios de entradas

Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de admisión general en plataformas secundarias de entradas como Ticombo . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Saudi Pro League cuando se agotan las asignaciones primarias.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Ahli vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para el partido de Saudi Pro League entre Al-Ahli y Al-Taawoun varían en función de si compras a través de los canales oficiales primarios del club o mediante el mercado secundario de entradas.

1. Canales oficiales del club

Admisión general / Asientos estándar: Suelen oscilar entre 30 SAR y 100 SAR , y ofrecen vistas estándar del terreno de juego desde los anillos superiores o exteriores.

Categoría 1 y 2 (gama media): Suelen tener un precio de entre 100 SAR y 250 SAR , con ángulos más cercanos y asientos mejor acolchados en las gradas.

Asientos Gold y Premium: Generalmente cuestan entre 200 SAR y 500 SAR por vistas centrales privilegiadas junto a las bandas.

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan a través de la venta primaria del club, plataformas secundarias de entradas como Ticombo ofrecen entradas en función de la demanda del mercado:

Reventa estándar / Admisión general: Desde aproximadamente 300 SAR hasta 1.100 SAR en función de la demanda general del mercado.

Reventa central preferente: Las entradas de reventa de gama media-alta suelen oscilar entre 1.100 SAR y 1.600 SAR (~300 $ a 425 $+ USD) para asientos bien ubicados.

Paquetes VIP y hospitality: El acceso premium a salas VIP y los bloques hospitality de alta gama en mercados de reventa suelen arrancar en 1.800 SAR y pueden subir de forma significativa dependiendo de las prestaciones concretas del paquete.

Al Ahli vs Al-Taawoun de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Ahli vs Al-Taawoun

Al Ahli ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con un Al-Ahli Saudi FC perdió 2-1 ante Mamelodi Sundowns el 19 de septiembre de 2026, en Pretoria, Sudáfrica, y también perdió 3-2 ante Al Qadsiah en la Saudi Pro League. En el lado positivo, venció a Al Riyadh por 5-0 y a Al Hazem por 3-1 en competición doméstica, y empató 1-1 con Pakhtakor Tashkent en la AFC Champions League Elite. A lo largo de esos cinco encuentros, Al Ahli marcó 12 goles.

Al-Taawoun solo ha conseguido un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Al-Nahda en la AFC Champions League Two, pero su balance en la Saudi Pro League cuenta una historia más dura: derrotas consecutivas por 6-0 ante Al Hilal y por 1-0 ante Al Hazem. También perdió 2-1 ante Al Nassr anteriormente en esta racha y empató 0-0 con Al Fateh. El conjunto visitante ha encajado nueve goles y solo ha marcado cuatro en esos cinco partidos.

Al Ahli vs Al-Taawoun: historial reciente de enfrentamientos directos

Al Ahli ha dominado los últimos enfrentamientos con Al-Taawoun. El duelo más reciente se produjo en mayo de 2026, cuando Al Ahli ganó 2-1 a domicilio en la Saudi Pro League. Si se observan los últimos cinco enfrentamientos directos en la competición, Al Ahli ha ganado cuatro veces frente a la única victoria de Al-Taawoun, sin empates en la serie. El único triunfo de Al-Taawoun en esa racha llegó en casa con un marcador de 1-2 invertido, su único punto brillante en un historial reciente por lo demás desigual.